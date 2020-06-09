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Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля

09.06.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля, сообщили БЕЛТА в туркомпаниях, которые являются консолидаторами чартерных рейсов.

Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля

Первый рейс из Минска в Анталию состоится 1 июля. Полеты также будут выполняться из региональных аэропортов Гомеля, Гродно, Могилева, Бреста и Витебска.

Туроператор "АэроБелСервис" напоминает: в аэропортах Анталии, Измира, Бодрума нахождение в масках обязательно. По прилету у всех пассажиров измерят температуру. Пассажирам с повышенной температурой будет сделан экспресс-тест. Если результат теста положительный, туриста отправляют на лечение (страховка, включенная в пакетные туры туроператора, покрывает лечение COVID-19), сопровождающих туриста заселяют в карантинную зону - часть отеля, предназначенную для размещения гостей с подозрением на COVID-19 и контактов первого уровня. Если результат теста отрицательный, туриста заселяют в карантинную зону на сутки, измеряют температуру. При нормальных показателях переселяют в чистую зону.

Все турецкие отели для приема гостей обязаны получить "сертификат здоровья", который подтверждает, что они выполнили все требования турецких властей по обеспечению безопасности и сохранения здоровья туристов.

Турция - традиционно одно из самых популярных у белорусских туристов направлений. По данным Белстата, в 2019 году там отдохнули 155,7 тыс. организованных туристов.

Как сообщило агентство Анадолу, в Турции прогнозируют заполняемость гостиниц в июле на уровне 70%. Сейчас в гостиницах продолжается подготовка к приему иностранных туристов. Социальная дистанция в 1,5 м будет соблюдаться на пляжах, в бассейнах и ресторанах.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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