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10 июня в Беларуси ограничат продажу спиртного

09.06.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционные выпускные вечера в этом году отменили, а суточный запрет на продажу алкоголя — нет. Но есть и исключения: в Минске вводить ограничения на продажу спиртного не будут, в некоторых городах и районах запрет будет действовать не сутки, а несколько часов, в каких-то районах ограничения введут 11 июня.

10 июня в Беларуси ограничат продажу спиртного

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

10 июня во всех областных центрах — Могилеве, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте, а также во всех районах продажа спиртного будет ограничена.

Ограничения касаются всех видов алкоголя — от пива до водки и коньяка. Но купить спиртное все же будет можно в заведениях общепита: кафе, барах и ресторанах.

Раньше чаще всего местные власти вводили запрет на сутки, с 08.00 10 июня до 08.00 11 июня в связи с проведением выпускных вечеров.

В этом году ограничения введены не повсеместно и не одинаково — есть и исключения. В Минске запрет на продажу алкоголя не вводят. В Гродно, например, ограничения ввели не на целый день, а с 16.00 10 июня до 00.00 11 июня.

А в Минском районе выпускные пройдут 11 июня, поэтому ограничения введут именно в этот день.

Напомним, выпускные-2020 пройдут 10−11 июня в непривычном формате. Из-за эпидситуации Министерство образования рекомендовало, чтобы праздник ограничился вручением аттестатов. Однако формат мероприятия каждое учебное заведение выбирает самостоятельно.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Традиционные выпускные вечера в этом году отменили, а суточный запрет на продажу алкоголя — нет. Но есть и исключения: в Минске вводить ограничения на продажу...
 
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