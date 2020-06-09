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На бульваре каршеринговый автомобиль Anytime столкнулся с маршрутным такси
09.06.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 9 июня 2020 года в Бресте. Официальная
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ДТП произошло сегодня, 9 июня 2020 года в Бресте. Официальная информация по ссылке. Судя по всему, это первое ДТП с участием прокатного автомобиля.
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