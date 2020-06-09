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На бульваре каршеринговый автомобиль Anytime столкнулся с маршрутным такси

09.06.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 9 июня 2020 года в Бресте. Официальная информация по ссылке. Судя по всему, это первое ДТП с участием прокатного автомобиля.

На бульваре каршеринговый автомобиль Anytime столкнулся с маршрутным такси

На бульваре каршеринговый автомобиль Anytime столкнулся с маршрутным такси

На бульваре каршеринговый автомобиль Anytime столкнулся с маршрутным такси

На бульваре каршеринговый автомобиль Anytime столкнулся с маршрутным такси

На бульваре каршеринговый автомобиль Anytime столкнулся с маршрутным такси

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 9 июня 2020 года в Бресте. Официальная информация по ссылке. Судя по всему, это первое ДТП с участием прокатного автомобиля.
 
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