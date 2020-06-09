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В крови Михаила Ефремова нашли наркотики

09.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В крови устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, это остаточные следы наркотиков, которые он употреблял ранее.

"На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось", — пояснил источник.
Кроме того, в организме артиста нашли алкоголь. В акте медицинского освидетельствования, опубликованном РЕН ТВ, указано, что во время первого исследования в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, во время второго — 1,23 мг/л.


Также у Ефремова зафиксировали и косвенные признаки сильного опьянения: расширенные зрачки, вялую реакцию на свет. Актер промахивался при сведении пальцев рук с закрытыми глазами.

Ефремов был заторможен, но болтлив, эмоционально неустойчив, эйфоричен, пререкался с полицейскими, говорится в документе.
 
 
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В крови устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
 
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