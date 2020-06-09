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Нелепый способ кота пить воду из-под крана рассмешил соцсети
Источник материала: ОНТ
Многие коты любят пить воду прямо из-под крана. Попавший на видео питомец делал это нелепым способом и рассмешил сеть,
На видео – черно-белый кот, которого явно мучает жажда. Питомец пытается попить воды из-под крана, однако делает это так, что струя попадает ему на макушку, а не в рот.
Интернет-пользователи пошутили в комментариях на этот счет: «Почему он это делает? Неужели не чувствует, что в его плане что-то пошло не так?», «Кошак сломался, несите нового», «У кого-нибудь есть объяснения этому странному явлению?».
ФОТО: yandex.ru
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Многие коты любят пить воду прямо из-под крана. Попавший на видео питомец делал это нелепым способом и рассмешил сеть, пишет ridus.ru. На видео – черно-белый кот,...
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