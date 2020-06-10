"Полимир" попал в полосу ЧП













В результате инцидента никто не пострадал. Из-за того что сократился выпуск этилена был остановлен технологический процесс в цехе №105, где производится пропилена.





Предположительно причиной остановки могло стать нарушение в системе возбуждения электродвигателя турбокомпрессора, сообщается пресс-службой МЧС. Технический персонал завода проводит работы по перезапуску оборудования в этих цехах предприятия. Восстановить их работу планируют сегодня к 14:00.





Немногим ранее, 6 июня в 0:38 на «Полимире» произошла кратковременное аварийное отключении электроэнергии. В результате был остановлен технологический процесс выпуска этилена и полиэтилена в цехах №102 и №105, а также работа турбокомпрессоров В-2 и В-3 цеха №104.





Помощь спасателей тогда не потребовалась. Предположительно отключение электроэнергии произошло из-за пробоя вводного изолятора 110 кВ трансформатора на главной понижающей подстанции, сообщает МЧС.





Несмотря на вынужденные перерывы в работе на предприятии надеются выполнить плановое задание на июнь 2020 года в полном объеме.





Напомним, что в июне 2016 года в цехе №104 на «Полимире» произошел сильный пожар. Восстанавливали сгоревший цех в течение трех лет, его запуск начался весной 2019 года.



