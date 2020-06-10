С 31 мая по 21 июня в стране проходит информационно-образовательная акция «Беларусь против табака», приуроченная ко Всемирному дню без табака, который отмечается ежегодно 31 мая. В нынешнем году акция проходит под девизом: «Защита молодежи от манипуляций табачной индустрии и профилактика употребления табака и никотина».

По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление табака – одна из самых значительных угроз для здоровья человека, уносящая ежегодно около семи миллионов человеческих жизней. Глобальное обследование употребления табака среди молодежи показало, что в нашей стране курит 9,8% молодых людей и девушек в возрасте от 13 до 15 лет. Эти цифры говорят о том, что у подрастающего поколения необходимо формировать культуру сохранения и поддержания собственного здоровья, демонстрируя варианты здорового досуга. Это и есть основная цель акции.

В рамках республиканской акции запланировано проведение пресс-конференций и «круглых столов» в онлайн-формате, выступлений в СМИ по вопросам профилактики табакокурения с привлечением представителей организаций здравоохранения, учреждений образования, культуры, спорта и туризма, правоохранительных органов, общественных организаций. Планируется проведение информационно-образовательных кампаний по здоровому образу жизни и профилактике болезней легких, связанных с табакокурением, и в регионах республики.

Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологи предлагает учреждениям образования района принять участие в масштабной акции, организовав в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием учреждений образования города и района мероприятия с привлечением учащихся и педагогов. Это могут быть кино или видеосеансы, оформление стендов, спортивные мероприятия, конкурсы, выставки рисунков и плакатов. Главное – привлечь внимание детей и подростков к проблеме. Ведь отказ от табакокурения, по утверждению экспертов ВОЗ, является сегодня самым эффективным и доступным направлением работы по снижению заболеваний, связанных с потреблением табака.

Наталья СОЛОДКАЯ, инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».