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Брестские гандболисты станут донорами крови

10.06.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

БГК им. Мешкова решил таким образом отметить Всемирный день донора и призвал своих болельщиков присоединяться к акции. БГК им. Мешкова проведет акцию в честь Всемирного дня донора, сообщила пресс-служба чемпионов Беларуси по гандболу.

Брестские гандболисты станут донорами крови

12 июня в брестском спорткомплексе "Виктория" "мешковцы" совместно с Брестской областной станцией переливания крови организуют выездную лабораторию, где игроки и персонал БГК централизованно и безвозмездно сдадут кровь.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, подчеркивается, что безопасная кровь нужна повсеместно и жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи.

Также сообщается, что присоединиться к акции сможет любой болельщик — житель Бреста или области. Для этого необходимо предварительно получить выписку из амбулаторной карты с результатами последних исследований и 12 июня к 11:00 прийти на арену с выпиской, паспортом, военным билетом и фотографией 3х4 см.

 
Теги: Брест
 
 
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  БГК им. Мешкова решил таким образом отметить Всемирный день донора и призвал своих болельщиков присоединяться к акции. БГК им. Мешкова проведет акцию в честь...
 
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