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Наталья Кисель собрала 108 тысяч подписей
Источник материала: Tut.by
Претендент в кандидаты в президенты предприниматель Наталья Кисель собрала 108 тысяч подписей, сообщил TUT.BY глава ее инициативной группы Сергей Штода.
Ранее о собранных 100 тысячах
Напомним, для выдвижения в кандидаты в президенты необходимо собрать 100 тысяч подписей. Кисель стала пятым политиком, объявившим о сборе минимального числа подписей.
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня.
Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.
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На сегодня о преодолении необходимого порога для регистрации кандидатом в президенты заявили пять человек.
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