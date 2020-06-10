Источник материала: Tut.by

Претендент в кандидаты в президенты предприниматель Наталья Кисель собрала 108 тысяч подписей, сообщил TUT.BY глава ее инициативной группы Сергей Штода.



Фото: Facebook героя

Ранее о собранных 100 тысячах заявили Анна Канопацкая (100 100 подписей), Александр Лукашенко (более 1 миллиона подписей), Виктор Бабарико (285 тысяч подписей), Валерий Цепкало (119 тысяч подписей).

Напомним, для выдвижения в кандидаты в президенты необходимо собрать 100 тысяч подписей. Кисель стала пятым политиком, объявившим о сборе минимального числа подписей.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня.

Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.