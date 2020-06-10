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В Колумбии изъяли пять тонн кокаина: их планировали отправить в Европу

10.06.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Колумбии изъяли пять тонн кокаина: их планировали отправить в Европу

Пять тонн кокаина общей стоимостью в 265 миллионов долларов изъяла полиция Колумбии.

Партию обнаружили в порту Буэнавентура её собирались переправить в Турцию под видом гранулированного каучука. По данным специалистов, 90% всех мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом Андском нарко-треугольнике, который включает Колумбию, Боливию и Перу.

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Пять тонн кокаина общей стоимостью в 265 миллионов долларов изъяла полиция Колумбии. Партию обнаружили в порту Буэнавентура её собирались переправить в Турцию под...
 
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