В Колумбии изъяли пять тонн кокаина: их планировали отправить в Европу

Источник материала: ОНТ

Пять тонн кокаина общей стоимостью в 265 миллионов долларов изъяла полиция Колумбии.

Партию обнаружили в порту Буэнавентура её собирались переправить в Турцию под видом гранулированного каучука. По данным специалистов, 90% всех мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом Андском нарко-треугольнике, который включает Колумбию, Боливию и Перу.

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