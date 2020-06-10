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В Колумбии изъяли пять тонн кокаина: их планировали отправить в Европу
Источник материала: ОНТ
Пять тонн кокаина общей стоимостью в 265 миллионов долларов изъяла полиция Колумбии.
Партию обнаружили в порту Буэнавентура её собирались переправить в Турцию под видом гранулированного каучука. По данным специалистов, 90% всех мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом Андском нарко-треугольнике, который включает Колумбию, Боливию и Перу.
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Пять тонн кокаина общей стоимостью в 265 миллионов долларов изъяла полиция Колумбии. Партию обнаружили в порту Буэнавентура её собирались переправить в Турцию под...
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