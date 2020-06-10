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Мужчина купил восемь лотерейных билетов с одними и теми же числами. Теперь он богач

10.06.2020 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель американского города Вудбридж, штат Вирджиния, приобрел восемь одинаковых билетов и сорвал джекпот. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на UPI.


Фото: Virginia Lottery

Гэри Пирпоинт (Gary Pierpoint) купил на автозаправочной станции несколько одинаковых лотерейных билетов к розыгрышу 13 апреля. Он надеялся что сорвет джекпот и умножит свой приз. В билеты он вписал числа 1, 5, 7, 15 и 23 — даты рождения своих родных.

В результате каждый билет принес американцу максимальный выигрыш в 100 тысяч долларов, а общий приз составил 800 тысяч долларов.

 
 
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