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Лукашенко: переворота не будет, мы приведем всех в чувства

10.06.2020 15:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Центризбиркому Беларуси окажут поддержку, избирательная кампания достаточно обеспечивается финансово. Переворота, а тем более, майдана в стране не будет.

Об этом заявил Александр Лукашенко 10 июня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства.

Оказать поддержку ЦИК

Как доложила глава комиссии Лидия Ермошина, на постоянной основе в ЦИК работают только два человека – она сама и секретарь. Лукашенко отметил, что «два ответственных работника выборы никак не организуют».

Он поручил Администрации и Управлению делами президента сделать все, что попросит ЦИК. Такие меры необходимы перед началом наиболее острого периода регистрации и агитации будущих кандидатов в президенты.

«Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более», - подчеркнул Лукашенко.

Проверить увольнения

Наряду с подготовкой к выборам был поднят вопрос об увольнениях в частных компаниях. Лукашенко поручил разобраться в ситуации. По его словам, в последнее время «поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании». Президент возмутился необоснованными массовыми увольнениями.

«Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался – уходи», - отметил президент.

В совещании принимали участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман.

 
 
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Центризбиркому Беларуси окажут поддержку, избирательная кампания достаточно обеспечивается финансово. Переворота, а тем более, майдана в стране не будет.
 
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