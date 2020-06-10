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Вороновщина вчера и сегодня. Год 2015-й
10.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В городском поселке Вороново введен в эксплуатацию 50-квартирный жилой дом (арендное жилье)
Введен в эксплуатацию пограничный пост в аг.Заболоть
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В городском поселке Вороново введен в эксплуатацию 50-квартирный жилой дом (арендное жилье) Введен в эксплуатацию пограничный пост в аг.Заболоть
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