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Челлендж «РаЗАмзбацькам»

10.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В преддверии празднования Международного Дня отца, в рамках реализации проекта «ПапаЗал» Белорусский республиканский союз молодежи проводит Республиканский семейный челлендж «#РаЗАмзбацькам» который направлен на воспитание традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие отцовско-детских отношений, популяризацию здорового образа жизни, отцовства.

Участники челленджа: отцы и их дети, знаменитые спортсмены, общественные деятели, актеры, певцы, отцы из числа актива ОО «БРСМ».

Сроки проведения: с 18 по 21 июня 2020 года.

Что надо сделать:

  1. Снять видеоролик в горизонтальном положении продолжительностью до 1 минуты, в котором папа вместе с детьми выполняет физические упражнения;
  2. Выложить ролик на своей страничке в социальных сетях (вКонтакте, Instsagram, Facebook) отметив @brsmby и поставив #папазал #деньотца, #раЗАмзбацькам

прислать видеоролик на электронный адрес gor.rk@inbox.ru до 17 июня.

К каждой видеозаписи необходимо оставить комментарий с информацией об участниках челленджа в следующем формате:

отец: Мозоль Иван Андреевич,

сын: Егор.

Челлендж будет проходить в социальных сетях БРСМ


 
 
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В преддверии празднования Международного Дня отца, в рамках реализации проекта «ПапаЗал» Белорусский республиканский союз молодежи проводит Республиканский...
 
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