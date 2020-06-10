Источник материала: Горецкий вестник

В преддверии празднования Международного Дня отца, в рамках реализации проекта «ПапаЗал» Белорусский республиканский союз молодежи проводит Республиканский семейный челлендж «#РаЗАмзбацькам» который направлен на воспитание традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие отцовско-детских отношений, популяризацию здорового образа жизни, отцовства.

Участники челленджа: отцы и их дети, знаменитые спортсмены, общественные деятели, актеры, певцы, отцы из числа актива ОО «БРСМ».

Сроки проведения: с 18 по 21 июня 2020 года.

Что надо сделать:

Снять видеоролик в горизонтальном положении продолжительностью до 1 минуты, в котором папа вместе с детьми выполняет физические упражнения; Выложить ролик на своей страничке в социальных сетях (вКонтакте, Instsagram, Facebook) отметив @brsmby и поставив #папазал #деньотца, #раЗАмзбацькам

прислать видеоролик на электронный адрес gor.rk@inbox.ru до 17 июня.

К каждой видеозаписи необходимо оставить комментарий с информацией об участниках челленджа в следующем формате:

отец: Мозоль Иван Андреевич,

сын: Егор.

Челлендж будет проходить в социальных сетях БРСМ