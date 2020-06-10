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Челлендж «РаЗАмзбацькам»
10.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В преддверии празднования Международного Дня отца, в рамках реализации проекта «ПапаЗал» Белорусский республиканский союз молодежи проводит Республиканский семейный челлендж «#РаЗАмзбацькам» который направлен на воспитание традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие отцовско-детских отношений, популяризацию здорового образа жизни, отцовства.
Участники челленджа: отцы и их дети, знаменитые спортсмены, общественные деятели, актеры, певцы, отцы из числа актива ОО «БРСМ».
Сроки проведения: с 18 по 21 июня 2020 года.
Что надо сделать:
прислать видеоролик на электронный адрес gor.rk@inbox.ru до 17 июня.
К каждой видеозаписи необходимо оставить комментарий с информацией об участниках челленджа в следующем формате:
отец: Мозоль Иван Андреевич,
сын: Егор.
Челлендж будет проходить в социальных сетях БРСМ
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В преддверии празднования Международного Дня отца, в рамках реализации проекта «ПапаЗал» Белорусский республиканский союз молодежи проводит Республиканский...
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