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Россельхознадзор с 16 июня запрещает трем компаниям Беларуси транзит продукции через РФ
Источник материала: Партизан
Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ рассказала о пожелании Александра Лукашенко о сборе подписей претендентами за выдвижение кандидатами в президенты.
10 июня прошла их встреча. "Главное, вы не волнуйтесь, — говорил Ермошиной Лукашенко. — В нужное время в нужном месте мы приведём всех в чувства. Переворота в стране не будет...", передает
"Особое пожелание главы государства — чтобы все... претенденты и те, которые собирают подписи, чтобы они смогли все-таки собрать необходимое количество..., — рассказывает Лидия Ермошина. — И чтобы наши избирательные комиссии внимательно работали, не отказывая и не признавая подписи недействительными и не признавая недействительными по каким-то абсолютно неформальным основаниям".
Ермошина считает, что это позволит учесть все "электоральные предпочтения" и во время регистрации, и во время голосования. Не означает ли это, что как и в 2010-м кандидатов в президенты будет много? Тогда их было 10, сейчас подписи собирают (а некоторые, возможно, и не собирают) и надеются на регистрацию 14.
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Россельхознадзор с 16 июня запрещает трем компаниям-посредникам из Беларуси транзит продукции по территории РФ в Казахстан и Киргизию.
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