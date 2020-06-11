Россельхознадзор с 16 июня запрещает трем компаниям Беларуси транзит продукции через РФ









"Еврорадио" . 10 июня прошла их встреча. "Главное, вы не волнуйтесь, — говорил Ермошиной Лукашенко. — В нужное время в нужном месте мы приведём всех в чувства. Переворота в стране не будет...", передает





"Особое пожелание главы государства — чтобы все... претенденты и те, которые собирают подписи, чтобы они смогли все-таки собрать необходимое количество..., — рассказывает Лидия Ермошина. — И чтобы наши избирательные комиссии внимательно работали, не отказывая и не признавая подписи недействительными и не признавая недействительными по каким-то абсолютно неформальным основаниям".









Ермошина считает, что это позволит учесть все "электоральные предпочтения" и во время регистрации, и во время голосования. Не означает ли это, что как и в 2010-м кандидатов в президенты будет много? Тогда их было 10, сейчас подписи собирают (а некоторые, возможно, и не собирают) и надеются на регистрацию 14.