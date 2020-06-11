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Как вести себя в грозу? Советуют спасатели

11.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как вести себя в грозу? Советуют спасатели

Погода нынче капризная: долгожданное тепло нередко сопровождается грозами.

Как рассказали в областном управлении МЧС, в прошлом году из-за удара молнии произошло 17 пожаров, в этом году таких пока не было. Спасатели неустанно подчеркивают: в грозу нужно придерживаться строгих правил безопасности.
Что делать на открытой местности?
 
Помните: молния всегда бьет в самую высокую точку, поэтому нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями. Если ненастье застало вас на открытой местности, лягте на землю или присядьте в сухую яму или траншею, пригнув голову.
 
Где спрятаться в лесу?
 
Когда молния застала в лесу, нужно отойти от высоких деревьев и спрятаться в низкорослой растительности. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже – в березу и клен. Выбирая убежище, проверьте также, чтобы рядом не было деревьев, ранее пораженных молнией. Это говорит о том, что грунт на данном участке имеет высокую электропроводность, и повторный удар весьма вероятен.
 
Замрите
 
Во время грозы не бегайте. Если вы едете на велосипеде, мотоцикле или мопеде, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии около 30 метров от транспортного средства. Держитесь подальше от линий электропередачи. Передвигаясь на машине, остановитесь. Нужно закрыть окна, опустить антенну и переждать ненастье в авто. Не дотрагивайтесь до дверных ручек и металлических приборов, отложите в сторону мобильный телефон.
 
Как вести себя в грозу? Советуют спасатели
 
Как уберечься дома?
 

Нужно закрыть  все окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Если есть печь, ни в коем случае не растапливайте ее. Не разговаривайте по телефону, как мобильному, так и стационарному. Обесточьте по возможности электроприборы и не подходите к окну. Держитесь подальше от молниеотвода, водостока крыш и антенн.

Если в человека ударила молния
 

Первым делом необходимо освободить пострадавшего от одежды. Дальше облейте его голову холодной водой и оберните тело холодным мокрым покрывалом. Вызовите скорую. Пока ожидаете медиков, при необходимости делайте пострадавшему искусственное дыхание.

 

 
 
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Погода нынче капризная: долгожданное тепло нередко сопровождается грозами. Как рассказали в областном управлении МЧС, в прошлом году из-за удара молнии произошло...
 
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