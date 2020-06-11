Ермошина рассказала, что Лукашенко попросил зарегистрировать всех конкурентов









ОНТ . «Особое пожелание главы государства — чтобы все кандидаты, которые на данный момент претенденты и те, которые собирают подписи, чтобы они смогли все-таки собрать необходимое количество подписей, и чтобы наши избирательные комиссии внимательно работали, не отказывая и не признавая подписи недействительными, и не признавая недействительными по каким-то абсолютно неформальным основаниям», — сказала глава ЦИК в эфире телеканала





По мнению Лидии Ермошиной, такое решение приведет к тому, «что все электоральные предпочтения будут учтены затем на процессе регистрации и в день голосования».





Напомним, что Центризбирком зарегистрировал 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Сбор подписей продлится до 19 июня. С 5 по 14 июля будет проходить регистрация кандидатов в президенты, а затем начнется период предвыборной агитации. Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.