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На старте – краеведы

11.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

На старте – краеведы

Фото из архива СШ №3: победители краеведческого слета юные краеведы СШ № 3 г. Кобрина

Слет для юных краеведов, посвященный Году малой родины и 75-летию Великой Победы, прошел на Кобринщине с 20 по 23 мая.  В нем приняли участие команды юных краеведов из 13 объединений  районного центра экологии, туризма и краеведения, работающих на базе школ города и района. В первом (заочном) туре каждая команда готовила визитную карточку своего объединения, проводила исследование «Семейная реликвия», создавала подборку фотографий на тему «Воинская слава Кобринщины».

В конкурсе визитных карточек победителями стали краеведческие объединения учащихся, работающие на базе СШ №3 г. Кобрина, Повитьевского д/с-СШ и Октябрьского д/с-СШ. Конкурс фотографий принес победу юным краеведам из Хабовичской СШ, Стриговского д/с-СШ и Верхолесского УПК я/с-СШ.

Чтобы поучаствовать в конкурсе исследовательских работ «Семейная реликвия», юным краеведам в течение учебного года необходимо было провести большую работу по поиску предметов, связанных с периодом Великой Отечественной войны, которые хранятся в семьях и представляют собой историческую ценность.  Лучшими здесь были признаны исследовательские работы Савелия Прохорова и Михаила Батулина из СШ № 3 г. Кобрина, Анастасии Курилович и Виктории Марчук из Стриговского д/с-СШ, юных краеведов из Октябрьского д/с-СШ и Верхолесского УПК я/с-СШ.

На втором (заключительном) этапе, который был проведён дистанционно в форме интеллектуальной игры «Мая Радзіма – мой гонар»,  участники выполняли задания, связанные с историей и культурой Беларуси и Кобринщины.

В игре «Мая Радзіма – мой гонар» лучшие знания продемонстрировали юные краеведы СШ № 3, Повитьевского д/с-СШ и Стриговского д/с-СШ.

– При подведении итогов учитывались также результативность и участие детских объединений в районных, областных, республиканских мероприятиях краеведческой и патриотической направленности, – комментирует итоги конкурса заведующий отделом краеведения и патриотического воспитания ГУО «Кобринский районный центр экологии, туризма и краеведения» Валентина Игнатюк.

В итоге победителями слёта стали юные краеведы объединения «Бацькаўшчына», занятия которого проходят на базе СШ №3 г. Кобрина (руководитель Валентина Карунас), 2-е место у команды из Повитьевского д/с-СШ (руководители Наталья Тетерук и Ольга Телипко), на 3-м месте  – учащиеся объединения «Православное краеведение», работающее на базе Хабовичской СШ (руководитель Мария Крачко).

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

 

 
 
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На старте – краеведы
 
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