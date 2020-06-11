Ганцевичские спасатели оперативно нашли в лесу заблудившегося мужчину

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Вчера, 10 июня, в 8 часов 47 минут в ЦОУ Ганцевичского РОЧС поступило сообщение от мужчины о том, что он заблудился в лесном массиве.

Со слов мужчины он в 7 часов 10 минут отправился на рыбалку, после чего потерял ориентацию в пространстве и не знал, как выйти из леса. В ходе поисковых работ работниками Ганцевичского РОЧС был найден мужчина 1994 г.р., в лесном массиве в 5 км южнее города Ганцевичи.









Работники Ганцевичского РОЧС в очередной раз напоминают правила поведения в лесу, дабы не произошло беды:

1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.

2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.

3. Не в сумке, а в кармане всегда носите нож, спички в сухой коробочке и часы — они помогут не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.

4. Одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.

7. Если вы пытаетесь, например, докричаться до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго. Иногда найденные люди рассказывают, что шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина только что уехала, не прождав их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса быстро довольно затруднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес — это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.

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