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Смузи. Простой рецепт полезного десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич

11.06.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смузи. Простой рецепт полезного десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич

Лето – самое время для витаминных коктейлей. Изобилие ягод, овощей и фруктов так и манит своей свежестью, лёгкостью и пользой. Почему же не приготовить вкуснейший десерт, который может стать отличным вариантом для перекуса. 

Итак, предлагаю приготовить клубнично-банановый смузи. Сытно, полезно, легко!

На две порции вам понадобится:

  • клубника - 200-250 г.
  • банан - 1 шт.
  • овсяные хлопья - 2 ст. л.
  • лёд


Кладём все ингредиенты в блендер. Тщательно перемешиваем – и наш смузи готов!


Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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Лето – самое время для витаминных коктейлей. Изобилие ягод, овощей и фруктов так и манит своей свежестью, лёгкостью и пользой. Почему же не приготовить вкуснейший...
 
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