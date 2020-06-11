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Смузи. Простой рецепт полезного десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Лето – самое время для витаминных коктейлей. Изобилие ягод, овощей и фруктов так и манит своей свежестью, лёгкостью и пользой. Почему же не приготовить вкуснейший десерт, который может стать отличным вариантом для перекуса.
Итак, предлагаю приготовить клубнично-банановый смузи. Сытно, полезно, легко!
На две порции вам понадобится:
Кладём все ингредиенты в блендер. Тщательно перемешиваем – и наш смузи готов!
Приятного аппетита!
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Лето – самое время для витаминных коктейлей. Изобилие ягод, овощей и фруктов так и манит своей свежестью, лёгкостью и пользой. Почему же не приготовить вкуснейший...
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