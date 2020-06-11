Смузи. Простой рецепт полезного десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Лето – самое время для витаминных коктейлей. Изобилие ягод, овощей и фруктов так и манит своей свежестью, лёгкостью и пользой. Почему же не приготовить вкуснейший десерт, который может стать отличным вариантом для перекуса.

Итак, предлагаю приготовить клубнично-банановый смузи. Сытно, полезно, легко!

На две порции вам понадобится:

клубника - 200-250 г.

банан - 1 шт.

овсяные хлопья - 2 ст. л.

лёд





Кладём все ингредиенты в блендер. Тщательно перемешиваем – и наш смузи готов!





Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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