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Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комитет госконтроля открывает 12 июня горячую линию. Она посвящена фактам необоснованного увольнения работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обратиться в контрольное ведомство вплоть до 19 июня смогут жители всех регионов страны. В частности, сообщить о незаконном увольнении либо принуждении к оному в период с 1 марта 2020 года и по настоящее время.
Разобраться в причинах участившихся увольнений людей в частных фирмах на минувшем совещании по актуальным общественно-политическим вопросам поручил Президент.
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля открывает 12 июня горячую линию. Она посвящена фактам необоснованного увольнения работников, сообщили в программе Новости «24...
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