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Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников

12.06.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комитет госконтроля открывает 12 июня горячую линию. Она посвящена фактам необоснованного увольнения работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников

Принимать звонки специалисты будут с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов.

Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников

Обратиться в контрольное ведомство вплоть до 19 июня смогут жители всех регионов страны. В частности, сообщить о незаконном увольнении либо принуждении к оному в период с 1 марта 2020 года и по настоящее время.

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля открывает 12 июня горячую линию. Она посвящена фактам необоснованного увольнения работников, сообщили в программе Новости «24...
 
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