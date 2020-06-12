Как солнце влияет на наше здоровье

Источник материала: Tut.by

Солнце — источник жизни на земле и это отнюдь не преувеличение. Однако чрезмерное воздействие ультрафиолета не менее опасно, чем его полное отсутствие. Так что же для нас солнце — друг или враг? Истина, как всегда, где-то посередине, пишет портал « Здоровые люди » (24health.by).



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Светлая сторона солнца

Улучшает настроение. Солнечный свет активизирует синтез серотонина в организме. Этот гормон улучшает настроение, дает прилив сил и бодрости, помогает нам оставаться активными и эмоционально уравновешенными. Когда уровень серотонина низок, высока вероятность развития депрессии, в том числе так называемого сезонного аффективного расстройства, причиной которого может стать как раз дефицит солнца.

Делает кости крепче. Воздействие солнечных лучей стимулирует кожу вырабатывать витамин D, который играет большую роль в здоровье костей.

Все мы знаем, что хрупкие кости, повышенный риск переломов, развитие таких патологий, как рахит и остеопороз, во многом обусловлены недостатком кальция. Между тем кальций эффективно усваивается организмом только в присутствии витамина D.

Предотвращает некоторые виды рака. Несмотря на то что избыток солнечного света может способствовать развитию рака кожи, умеренное количество солнечного света имеет профилактические свойства при других видах онкологических новообразований. Так, есть научные данные, что у жителей солнечных регионов меньше вероятность развития лимфомы Ходжкина, рака простаты, онкологии толстой кишки, яичников, поджелудочной железы.

Лечит кожные заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, солнце может оказывать благоприятное влияние на проявления некоторых кожных заболеваний. Например, воздействие ультрафиолетовым излучением включают в схему комплексной терапии псориаза, экземы, желтухи, угревой сыпи. Также большинство пациентов с атопическим дерматитом отмечают значительное улучшение состояния в летний период, когда нет недостатка солнечного света. К слову, к доказанным методам лечения атопического дерматита относят метод фотолечения, когда иммунные механизмы кожи подвергаются воздействию ультрафиолета с определенной длиной волны.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Темная сторона солнца

Ускоряет старение кожи. Избыточное воздействие ультрафиолета оказывает нежелательный эффект на нашу кожу. Так, злоупотребление загаром, как на открытом воздухе, так и в соляриях, снижает эластичность дермы, приводит к обезвоживанию, сухости, появлению пигментных пятен.

Одним из проявлений фотостарения кожи может быть развитие так называемого актинического (солнечного) кератоза. Эти шероховатые пятна с красным оттенком и грубой текстурой чаще всего появляются на участках тела, наиболее подверженных воздействию солнца: голове, лице руках, предплечьях, шее. Если вы заметите у себя нечто подобное, поговорите с врачом. Несмотря на относительную безобидность, актинический кератоз со временем может трансформироваться в рак кожи.

Ухудшает зрение. По данным ВОЗ, примерно 18 миллионов человек во всем мире теряют зрение из-за катаракты. В то же время в 5% случаев развитие катаракты вызвано воздействием ультрафиолета. Повышенная инсоляция повреждает сетчатку глаза и приводит к нарушениям зрения, при которых может понадобиться хирургическое лечение. Кроме того, ультрафиолет увеличивает риск новообразований на тонкой и чувствительной коже вокруг глаз.

Чтобы сохранить здоровье глаз, важно защищать их от воздействия ультрафиолета и носить солнцезащитные очки. Это правило справедливо для людей всех возрастов, включая маленьких детей.

Подавляет иммунную систему. Обычно мы привыкли слышать обратное: солнце полезно для здоровья и иммунитета. Однако избыток ультрафиолета на самом деле препятствует иммунным реакциям в организме, а значит снижает шансы отразить атаку патогенных захватчиков.

Солнечные ожоги наносят вред лейкоцитам – главным «солдатам» иммунной системы, которые блокируют патогенные микроорганизмы и не дают им размножаться. Повреждения от ультрафиолета парализуют работу лейкоцитов примерно на сутки. Соответственно, длительные и неконтролируемые периоды ультрафиолетового воздействия никак не могут оказывать оздоровительный эффект, а напротив – чреваты продолжительным повреждением иммунной системы.

Провоцирует рак кожи. Это самый известный и самый негативный результат, к которому может привести избыток солнца. Рак кожи является наиболее распространенным видом рака. С радиоактивным ультрафиолетовым излучением солнца или искусственного освещения в соляриях ассоциировано до 90% случаев злокачественных новообразований кожи.

Незащищенная кожа получает повреждения всего за 15 минут, а загар и солнечные ожоги означают, что ДНК вашей кожи была изменена. Со временем эти мутации могут привести к злокачественному новообразованию. Поэтому каким бы поклонником солнца вы ни были, отправляясь на встречу с ним, всегда используйте специальный крем с адекватной степенью защиты от ультрафиолетового излучения.