Источники: Задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области

Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. Об этом TUT.BY сообщили несколько членов инициативной группы претендента.



Владимир Дударев, 2019 год. Фото: сtv.by

В головном штабе Бабарико информацию не комментируют. Кто именно задержал Дударева неизвестно.

Владимир Дударев в прошлом чиновник. В 2018 году был назначен заместителем председателя Могилевского горисполкома, он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Горисполком Дударев покинул в октябре 2019 года.

В 2016 году, когда Дударев возглавлял отдел строительства в Могилевском горисполкоме, к нему возникли вопросы у правоохранителей: Владимир Дударев и жена зампреда Могилевского облисполкома забрали чердак дома в самом центре Могилева, и сделали двухуровневые квартиры. Дело даже дошло до суда. Прокурор Могилева обратился с гражданским иском, в котором просил признать регистрацию недвижимого имущества недействительной.

Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР . Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико. Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Как рассказал в интервью TUT.BY Виктор Бабарико, обыски прошли и у его друзей. На 19.30 друзья так и не вышли с ним на связь: их увезли на «беседу» 10 часов назад, их статус — опрашиваемые.

Как отметили в Комитете госконтроля, Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.