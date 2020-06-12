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Источники: Задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев. Об этом TUT.BY сообщили несколько членов инициативной группы претендента.
В головном штабе Бабарико информацию не комментируют. Кто именно задержал Дударева неизвестно.
Владимир Дударев в прошлом чиновник. В 2018 году был назначен заместителем председателя Могилевского горисполкома, он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Горисполком Дударев покинул в октябре 2019 года.
В 2016 году, когда Дударев возглавлял отдел строительства в Могилевском горисполкоме, к нему возникли вопросы у правоохранителей: Владимир Дударев и жена зампреда Могилевского облисполкома забрали чердак дома в самом центре Могилева, и сделали двухуровневые квартиры. Дело даже дошло до суда. Прокурор Могилева обратился с гражданским иском, в котором просил признать регистрацию недвижимого имущества недействительной.
Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка
Как отметили в Комитете госконтроля, Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.
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В головном штабе Бабарико информацию не комментируют. Кто именно задержал Дударева неизвестно.
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