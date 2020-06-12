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Школы и гимназии Минска начинают приём заявлений от родителей будущих первоклассников

12.06.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Школы и гимназии Минска начинают приём заявлений от родителей будущих первоклассниковМинска начинают приём заявлений от родителей будущих первоклассников" class="one-news__figure-img">

Вниманию родителей: самое время определиться с местом будущей учёбы детей. Сегодня столичные школы начнут принимать заявления о приёме первоклассников.

Кроме свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей понадобится медицинская справка от педиатра. Документы принимают не только по месту жительства: взрослые вправе выбрать школу или гимназию в любом микрорайоне. Для этого лучше поспешить – одним из условий будет наличие свободных мест. Всего школы и гимназии Минска в сентябре планируют принять более 24 тыс. детей. 

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Теги: Минск
 
 
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Вниманию родителей: самое время определиться с местом будущей учёбы детей. Сегодня столичные школы начнут принимать заявления о приёме первоклассников. Кроме...
 
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