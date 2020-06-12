Источник материала: Виртуальный Брест

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) объявила о розыске обыкновенного хомяка в Беларуси – нашедшему жилую нору этого грызуна обещают вознаграждение в 200 рублей.





Зачем его ищут? Дело в том, что о состоянии популяции хомяка в Беларуси уже лет 10 ничего неизвестно.





Раньше это был обычный вид, и в советское время его массово уничтожали как «вредителя» полей. В итоге его численность сократилась настолько, что в 2005 году вид был включен в национальную Красную книгу.





Александр Винчевский, директор АПБ: «В книге Ф. Воронина о фауне Беларуси в 1967 году написано, что как вредный вид хомяк подлежит истреблению. А через 50 лет мы не можем найти уже ни одного зверька. Человек страшно эффективен, когда хочет кого-то истребить. Эксперты опустили руки после неудачных поисков диких хомяков. Теперь надежда на сельских жителей. Давайте найдем хомяка, чтобы спасти!»

Уже второй год мы безуспешно ищем диких хомяков в Беларуси. Возможно, вид исчез. Поэтому АПБ решила поощрить вознаграждением тех, кто поможет найти жилые норы этого грызуна. Хомяки когда-то водились в Брестском, Каменецком, Пружанском, Кобринском, Березовском, Барановичском, Добрушском и Гомельском районах.

Как отличить нору хомяка?

Хомяки делают свои норы в сельскохозяйственных угодьях на границе полей, по обочинам дорог, могут селиться в садах и на огородах.

Норы у хомяков крупные, у входа в них выброшено много земли. Диаметр входа в нору - около 10 см.

Похожие норы бывают и у крыс.

Как выглядит хомяк?

Если вы думаете, что наш хомяк похож на тех милых хомячков, которых вы держите дома, то вы ошибаетесь! Беларусский хомяк – настоящий дикий зверь! Дикие хомяки агрессивны, будьте осторожны. Они гораздо крупнее сирийских и джунгарских хомячков, размером с ондатру: длина тела до 35 см, вес в среднем 300 г. Окраска очень характерная: верх тела рыжевато-бурый, брюшко чёрное.

Хомяки размножаются дважды: весной и летом. На зиму дикие хомяки впадают в спячку.

Хомяка трудно увидеть днем, так как это скрытный грызун, активный в сумерках и ведущий одиночный образ жизни. Но, возможно, вам повезет!

Бывает, что хомяки в процессе копки нор попадают в подвалы. Не убивайте их – пишите, звоните нам!

Как сообщить о месте обитания хомяка?

На электронную почту levy@gmail.com нужно прислать письмо с темой «Хомяк», в котором должно быть:

• фото хомяка или фото обнаруженной норы хомяка, у которой для масштаба нужно поместить предмет вроде мобильного телефона;

• описание местности;

• пояснение, по каким признакам вы сделали вывод, что это именно хомяк (нора хомяка);

• ваш телефон для связи.

Наши специалисты выедут на место и установят автоматическую камеру, чтобы сфотографировать хозяина норы. Если найденная вами нора заселена хомяком, вы получите славу и вознаграждение в сумме 200 беларусских рублей. Условие – хомяк не должен пострадать. Одно вознаграждение выплачивается за одно местообитание обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus), даже если на его участке есть несколько нор.

Предложение ограничено. Мы оплатим первые 10 хомячиных нор!

У нас, возможно, остался последний шанс. Помогите спасти этот вид для наших потомков.