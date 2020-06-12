MolaMola перестала принимать средства: банк заблокировал операции

Источник материала: Myfin

скриншот страницы сайта MolaMola

«Сегодня с 19:10 начались ошибки по переводам авторам кампаний на MolaMola. Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка. Решение о блокировке принято руководством банка. Команда МолаМола будет сейчас делать всё возможное, чтобы восстановить работу сайта. Пока вы можете посмотреть на те кампании, которые уже успешно завершились на нашей платформе, посмотреть кого поддерживали люди», - сказано в сообщении MolaMola.

MolaMola, запуск которой состоялся 27 марта 2019 года, является одной из популярных белорусских краудфандинговых платформ. С их помощью жители страны и другие неравнодушные люди могут поддержать социально значимые проекты. Площадка была создана совместными усилиями Антона Мотолько и Эдуарда Бабарико: у первого возникла идея, второй стал основным ее инвестором, пишет onliner.by.