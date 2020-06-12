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Минский метрополитен сокращает время ожидания поездов по выходным с 13 июня
Источник материала: ОНТ
Время ожидания поездов в метро по выходным сокращается с 13 июня,
На обеих линиях столичного метро будут запущены дополнительные составы. Они станут работать по субботам и воскресеньям с 7:00 до 20:00. Интервалы движения поездов благодаря этому сократятся на 1 минуту.
ФОТО: Twitter-аккаунт Минского метрополитена
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Время ожидания поездов в метро по выходным сокращается с 13 июня, сообщил Мингорисполком в своем Telegram-канале. На обеих линиях столичного метро будут запущены...
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