Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

25-летняя девушка утонула в техническом водоеме в Минске, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Трагедия произошла в районе ул. Горецкого, 2. Информация о происшествии поступила спасателям 11 июня в 16:37. Прохожие заметили утонувшую девушку и извлекли ее из воды до прибытия сотрудников МЧС.

Как сообщили в ведомстве, погибшая – гражданка 1995 года рождения, безработная. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram