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Девушка утонула в техническом водоеме в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
25-летняя девушка утонула в техническом водоеме в Минске,
Трагедия произошла в районе ул. Горецкого, 2. Информация о происшествии поступила спасателям 11 июня в 16:37. Прохожие заметили утонувшую девушку и извлекли ее из воды до прибытия сотрудников МЧС.
Как сообщили в ведомстве, погибшая – гражданка 1995 года рождения, безработная. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
ФОТО: pixabay.com
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25-летняя девушка утонула в техническом водоеме в Минске, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Трагедия произошла в районе ул. Горецкого, 2. Информация о происшествии...
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