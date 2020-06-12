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Девушка утонула в техническом водоеме в Минске

12.06.2020 11:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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25-летняя девушка утонула в техническом водоеме в Минске, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Трагедия произошла в районе ул. Горецкого, 2. Информация о происшествии поступила спасателям 11 июня в 16:37. Прохожие заметили утонувшую девушку и извлекли ее из воды до прибытия сотрудников МЧС. 

Как сообщили в ведомстве, погибшая – гражданка 1995 года рождения, безработная. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ФОТО: pixabay.com

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Теги: Минск
 
 
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25-летняя девушка утонула в техническом водоеме в Минске, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Трагедия произошла в районе ул. Горецкого, 2. Информация о происшествии...
 
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