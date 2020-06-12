Научите детей правилам безопасности на воде!

Источник материала: Кировец





С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Вода – добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье.

Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности.

Основная причина несчастных случаев при купании – недооценка опасностей и неумение выходить из тяжелой ситуации.

С начала 2020 года в Республике Беларусь вода забрала жизни 6 детей.

Кого-то унесло течением, кто-то пытался спасти друга… В большинстве происшествий рядом не было взрослых. Несовершеннолетние собирались компаниями и гуляли около водоемов. Как следствие, в связи возрастом и неопытностью оказать необходимую помощь утопающему подростки не могли.

Уважаемые родители, обратите внимание, где гуляют ваши дети! А также научите ваших детей правилам безопасности на воде, ведь потом может быть поздно…

Что нужно знать родителям про безопасность детей на воде:

Купаться надо часа через полтора после еды;

Если температура воды менее +16 °С (вода по ощущениям холодная), то купаться вообще не рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги или может произойти потеря сознания;

При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре воздуха около 25 °С, в воде не следует находиться более 10-15 минут;

Плавать надо только в специально оборудованных для этого безопасных местах. Если вы решили поплавать, находясь в местах дикой природы, то выбирайте место с чистой водой, глубиной до 2-х метров, с ровным гравийным или песчаным дном и где течение воды слабое, то есть не превышает 0,5 м/с (для проверки бросьте в воду щепку или палочку). Всегда хорошо проверяйте дно и следите за купающимися детьми. Дети должны купаться у самого берега. Никогда не купайтесь в заболоченных местах;

Если вы находитесь в нетрезвом состоянии, то не пускайте детей в воду, они, оставшись без присмотра, могут попасть в беду.

Основные правила безопасности детей на воде:

Запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то слишком далеко от берега;

Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно;

Нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, мостов и других, не предназначенных для этого мест;

Нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко прыгать в холодную воду, это может вызвать шок и потерю сознания или остановку сердца. Предварительно надо сполоснуться водой;

Нельзя купаться в шторм и при сильных волнах;

Не купайся в водоемах, берег которых обложен большими камнями или бетонными плитами, они покрываются мхом, становятся скользкими и по ним опасно и трудно выбираться;

Надувные матрасы и круги предназначены для плавания только вблизи берега;

Нельзя играть в воде в игры связанные с захватами соперника и удержанием его под водой, твой товарищ может захлебнуться и потерять сознание.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны к своим детям!

Алина Петровская, врИОД начальника ИДН РОВД.