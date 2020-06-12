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И снова о главном: Лукашенко забеспокоился о падеже скота на Витебщине
Источник материала: Партизан
Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота».
В пятницу, 12 июня, белорусский президент с рабочим визитом приехал в Полоцк. Еще по пути Александр Лукашенко с вертолета смог оценить ход сельхозработ на Витебщине и, похоже, остался не особо доволен увиденным.
Так, президент потребовал, чтобы в сельхозотрасли не допускалась неорганизованность, передает
- Заготовленное в рулонах сено остается долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество, - привел факт безалаберности Лукашенко.
И тут же добавил, что не собирается «учить технологиям», но предупредил:
- Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота, - обратил внимание белорусский лидер.
С сожалением президент заметил, что на Витебщине заинтересованы в хороших показателях работы, но «получается наоборот». И призвал: «Качество и еще раз качество!».
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Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота».
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