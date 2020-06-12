И снова о главном: Лукашенко забеспокоился о падеже скота на Витебщине

В пятницу, 12 июня, белорусский президент с рабочим визитом приехал в Полоцк. Еще по пути Александр Лукашенко с вертолета смог оценить ход сельхозработ на Витебщине и, похоже, остался не особо доволен увиденным.





belta.by . У председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева Лукашенко спросил о ситуации по заготовке кормов. Так, президент потребовал, чтобы в сельхозотрасли не допускалась неорганизованность, передает. У председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева Лукашенко спросил о ситуации по заготовке кормов.





- Заготовленное в рулонах сено остается долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество, - привел факт безалаберности Лукашенко.









И тут же добавил, что не собирается «учить технологиям», но предупредил:



