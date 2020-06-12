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Студотряды в Гродно приводят в порядок территории больниц
Источник материала: ОНТГродно приводят в порядок территории больниц" class="one-news__figure-img">
В Гродно студенческие отряды вышли поддержать медиков. Пока врачи заняты спасением пациентов, молодежь приводит в порядок территории больниц.
Эта часть масштабной акции «Студотряды - медикам». Проводят ее в регионе впервые. Трудовой десант из 20 человек. Подход индивидуальный. Для одной из больниц посадили аллею туй, в другой – покрасили забор. Все ребята ¬учатся в разных вузах, состоят в разных отрядах. Объединились, чтобы помочь. Нужные материалы приобрели на средства, которые год откладывали на развитие студотрядовского движения.
Проект «Студотряды – медикам» не разовая акция. Помогать готовы постоянно всё лето и уже ждут новых заявок от медучреждений.
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В Гродно студенческие отряды вышли поддержать медиков. Пока врачи заняты спасением пациентов, молодежь приводит в порядок территории больниц. Эта часть...
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