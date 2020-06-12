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Студотряды в Гродно приводят в порядок территории больниц

12.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Студотряды в Гродно приводят в порядок территории больницГродно приводят в порядок территории больниц" class="one-news__figure-img">

В Гродно студенческие отряды вышли поддержать медиков. Пока врачи заняты спасением пациентов, молодежь приводит в порядок территории больниц.

Эта часть масштабной акции «Студотряды - медикам». Проводят ее в регионе впервые. Трудовой десант из 20 человек. Подход индивидуальный. Для одной из больниц посадили аллею туй, в другой – покрасили забор. Все ребята ¬учатся в разных вузах, состоят в разных отрядах. Объединились, чтобы помочь. Нужные материалы приобрели на средства, которые год откладывали на развитие студотрядовского движения.

Проект «Студотряды – медикам» не разовая акция. Помогать готовы постоянно всё лето и уже ждут новых заявок от медучреждений. 


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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно студенческие отряды вышли поддержать медиков. Пока врачи заняты спасением пациентов, молодежь приводит в порядок территории больниц. Эта часть...
 
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