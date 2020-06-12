Студотряды в Гродно приводят в порядок территории больниц

Источник материала: ОНТ

Гродно приводят в порядок территории больниц" class="one-news__figure-img">

В Гродно студенческие отряды вышли поддержать медиков. Пока врачи заняты спасением пациентов, молодежь приводит в порядок территории больниц.

Эта часть масштабной акции «Студотряды - медикам». Проводят ее в регионе впервые. Трудовой десант из 20 человек. Подход индивидуальный. Для одной из больниц посадили аллею туй, в другой – покрасили забор. Все ребята ¬учатся в разных вузах, состоят в разных отрядах. Объединились, чтобы помочь. Нужные материалы приобрели на средства, которые год откладывали на развитие студотрядовского движения.

Проект «Студотряды – медикам» не разовая акция. Помогать готовы постоянно всё лето и уже ждут новых заявок от медучреждений.





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