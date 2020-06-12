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В столичных маршрутках запустили оплату проезда с помощью смартфона

12.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Беларусбанк» и стартап Cashew запустили в столичных маршрутках оплату проезда с помощью смартфона. Об этом говорится в пресс-релизе проекта.


При помощи такого QR-кода можно оплатить проезд

Технология оплаты проезда с помощью смартфона тестируется с начала мая на маршруте 1547 Корженевского — Колодищи.

Оплату можно произвести с помощью приложения М-Belarusbank. Для этого достаточно сканировать своим телефоном QR-код, размещенный на входе в транспортное средство или на сиденье, и подтвердить оплату в приложении. Водитель моментально получит голосовое сообщение об оплате проезда.

Отмечается, что оплату проезда через приложение М-Belarusbank можно осуществлять не только со счетов банка, но и с карточек других банков, привязанных к приложению.

По словам заместителя председателя правления «Беларусбанка» Александра Егорова, этот продукт реализуется крупнейшим банком страны в рамках развития цифровой банковской экосистемы, которая позволит клиентам банка получать все финансовые сервисы через мобильное приложение.

Команда обещает, что после окончания тестирования такой метод оплаты будет доступен во всех маршрутках Минска и пригорода.

Напомним, с недавних пор проезд в некоторых маршрутках № 1077 Сухарево-6 — Комаровский рынок также можно оплатить через смартфон. Для этого на гаджет надо установить приложение «Оплати», пополнить его баланс и с помощью QR-кода, размещенного в салоне авто, произвести оплату. Систему постепенно будут внедрять и на других маршрутах.

Кроме того, оплатить проезд через приложение с 6 февраля можно было в Борисове. После подтянулись все областные центры страны, а также Бобруйск, Барановичи, Пинск, Лида, Орша, Кобрин, Новополоцк. В ближайшее время этот список пополнят Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск.

 
Теги: Минск
 
 
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Для этого достаточно сканировать своим телефоном QR-код, размещенный на входе в транспортное средство или на сиденье, и подтвердить оплату в приложении.
 
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