Прогулка по улицам моего поселка

Источник материала: Вороновская газета

Городской поселок Вороново — это небольшой уютный уголок, где есть немало прекрасного. Здесь созданы все условия для спокойной и беззаботной жизни, вдали от суеты и проблем города.

















Я приглашаю на прогулку по нашим улицам…

Есть улицы центральные, Высокие и важные, С витринами зеркальными, С гирляндами огней.

































А мне милей не шумные, Милей одноэтажные, От их названий ласковых Становится светлей.

















Пройду по





Сверну на





И на улице





Я постою в тени.

















Как будто в детство давнее Ведут меня они. И, может, на





А, может, на





А не на этих улочках, Тогда на





С любовью встречусь первою Негаданно-нежданно я, И вновь бродить до полночи Я буду сам не свой.





















Мне хочется, чтобы Вороново был самым чистым, цветущим, приветливым и уютным поселком. Но для этого все мы должны любить и беречь не только себя, но и все, что нас окружает. Наше поколение постарается сделать все, чтобы наш посёлок процветал и становился лучше и лучше.

Мелько Алексей.