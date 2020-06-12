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Прогулка по улицам моего поселка

12.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Городской поселок Вороново — это небольшой уютный уголок, где есть немало прекрасного. Здесь созданы все условия для спокойной и беззаботной жизни, вдали от суеты и проблем города.
Прогулка по улицам моего поселка
Прогулка по улицам моего поселка
Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Я приглашаю на прогулку по нашим улицам…

 

Есть улицы центральные,

Высокие и важные,

С витринами зеркальными,

С гирляндами огней.

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

А мне милей не шумные,

Милей одноэтажные,

От их названий ласковых

Становится светлей.

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Пройду по

Прогулка по улицам моего поселка

Сверну на

Прогулка по улицам моего поселка

И на улице

Прогулка по улицам моего поселка

Я постою в тени.

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Как будто в детство давнее

Ведут меня они.

И, может, на

Прогулка по улицам моего поселка

А, может, на

Прогулка по улицам моего поселка

А не на этих улочках,

Тогда на

Прогулка по улицам моего поселка

С любовью встречусь первою

Негаданно-нежданно я,

И вновь бродить до полночи

Я буду сам не свой.

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

Прогулка по улицам моего поселка

 

Мне хочется, чтобы Вороново был самым чистым, цветущим, приветливым и уютным поселком. Но для этого все мы должны любить и беречь не только себя, но и все, что нас окружает. Наше поколение постарается сделать все, чтобы наш посёлок процветал и становился лучше и лучше.

 

 

 

Мелько Алексей.

 

 
 
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Городской поселок Вороново — это небольшой уютный уголок, где есть немало прекрасного. Здесь созданы все условия для спокойной и беззаботной жизни, вдали от суеты...
 
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