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Прогулка по улицам моего поселка
12.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Городской поселок Вороново — это небольшой уютный уголок, где есть немало прекрасного. Здесь созданы все условия для спокойной и беззаботной жизни, вдали от суеты и проблем города.
Мне хочется, чтобы Вороново был самым чистым, цветущим, приветливым и уютным поселком. Но для этого все мы должны любить и беречь не только себя, но и все, что нас окружает. Наше поколение постарается сделать все, чтобы наш посёлок процветал и становился лучше и лучше.
Мелько Алексей.
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Городской поселок Вороново — это небольшой уютный уголок, где есть немало прекрасного. Здесь созданы все условия для спокойной и беззаботной жизни, вдали от суеты...
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