﻿ В какое время воздух в Минске чище?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В какое время воздух в Минске чище?

12.06.2020 13:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Как часто производятся замеры, определяющее загрязненность воздуха в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
На территории Минска расположены 12 станций, которые осуществляют контроль за качеством атмосферного воздуха. Посмотреть эту информацию можно на сайте Белгидромета в режиме реального времени. То есть каждый житель столицы может посмотреть, какое качество воздуха в городе. И эти станции размещены в разных районах города. Покрытие города практически полностью, поэтому можно судить о качестве атмосферного воздуха в нашей столице.

В какое время воздух в Минске чище?

Существует ли сезонность этих показателей?

Степан Дубницкий:
Безусловно, есть. Это зависит и от времени года, и от времени суток. Если говорить о времени суток, то основное загрязнение у нас происходит в утренние или вечерние часы, когда количество транспорта у нас максимальное – люди едут на работу или с работы. Поэтому количество загрязняющих веществ в воздухе увеличивается. Но хочу заметить, что оно увеличивается до основных магистралей города. Если говорить о временах года, то, как пример, могу привести, что содержание твердых частиц у нас возрастает в отопительный период – это зима, осень и весна. В зимний период наблюдается некоторый прирост загрязнения атмосферного воздуха из-за того, что проходит отопительный сезон.

Люди в материале: Степан Дубницкий, Екатерина Забенько

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как часто производятся замеры, определяющее загрязненность воздуха в Минске, рассказываем в программе «Большой город».
 
Новости дня
Новости разные
 
Косметика, которую нельзя использовать в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика