"Пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано" - Лукашенко ориентирует ЖКХ на эффективное развитие

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сферу ЖКХ на дальнейшее эффективное развитие и устранение имеющихся недостатков. Об этом глава государства заявил сегодня в Полоцке на совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Беларуси , передает корреспондент БЕЛТА.





Президент отметил, что тема совещания продиктована жизнью, так как практически все население страны ежедневно пользуется жилищно-коммунальными услугами. "И то, насколько люди довольны их качеством и доступностью, напрямую влияет на настроения в обществе. Следовательно, в значительной степени формирует социально-политическую обстановку и уровень доверия к действующей власти", - заметил он.

Александр Лукашенко напомнил, что в октябре 2017 года на республиканском семинаре-совещании по вопросам развития ЖКХ была рассмотрена работа этой отрасли. Определено, что коммунальная сфера должна стать приоритетом номер один для руководителей регионов. Впоследствии соответствующие решения были закреплены в Директиве №7.

"Сегодня, как мне докладывают, сделано многое в плане прозрачности формирования тарифов, снижения себестоимости и обеспечения окупаемости практически всех видов услуг‚ повышения надежности инженерных сетей и оборудования. Мы не должны забывать, что основным критерием эффективности работы системы ЖКХ является оценка качества оказываемых услуг потребителем, обычным человеком. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что когда-то, встречаясь с руководителем инициативной группы, попросил, чтобы продолжали сбор подписей, хотя их было уже достаточное количество. "Я тогда попросил не потому, что нам не хватает подписей. Мы получаем огромный массив информации снизу - о том, что там происходит. Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются - и на стол Президенту. Постоянно до четверти всех вопросов - это услуги ЖКХ и что надо делать с жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому месяц назад в плане контроля за выполнением моих поручений было определено это совещание. Это решение не вчерашнего дня", - пояснил белорусский лидер.

Он отметил, что в предвыборный период любое заявление, действие, шаги Президента сейчас рассматриваются "альтернативщиками" под увеличительным стеклом и везде ищут подводные камни. "Никаких подводных камней. Просто нам нужно заниматься этим вопросом, очень важным, волнующим наших людей. Мы и впредь будем этими вопросами заниматься", - подчеркнул Александр Лукашенко.