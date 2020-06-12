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КХЛ. Игорь Матушкин и Владимир Копать стали ассистентами Андрея Скабелки в "Локомотиве"

12.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ярославский "Локомотив" объявил состав тренерского штаба команды на следующий сезон. В штаб ассистентов Андрея Скабелки вошли два бывших защитника сборной Беларуси Владимир Копать и Игорь Матушкин, а также экс-защитник минского "Динамо" Дмитрий Красоткин.

Тренером вратарей остается Егор Подомацкий, тренером по физподготовке назначен Кирилл Легчаков.

Кроме того, на должность тренера-селекционера приглашен Стаффан Кронвалль — рекордсмен "Локомотива" по играм и результативности среди легионеров, — отмечает твиттер "Локомотива".
 
 
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Ярославский "Локомотив" объявил состав тренерского штаба команды на следующий сезон. В штаб ассистентов Андрея Скабелки вошли два бывших защитника сборной...
 
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