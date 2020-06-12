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«Носила везде с собой, забирала домой, приезжала на работу с малышами». Как выходили новорождённых мангустов в Минском зоопарке
Источник материала: СТВ
Как зоотехник выходила трех мангустов в Минском зоопарке, рассказали в программе
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Сейчас они бегают за ней и кричат: «Мама, мама»?
Ирина Климчук:
Сейчас будут маленьких мангустиков впускать в стаю. Таким образом: забирать малышей, которые родились от других самочек в этот же период, смешивать малышей между собой, они обмениваются запахом и уже запускать всех вместе, причем сразу в летний вольер. Всем остальным особям будет не до того, чтобы там к кому-то принюхиваться, они будут метить вот эту летнюю территорию активно, будут заниматься территорией, тем самым магнусты, эти малыши вольются в стаю.
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«Носила везде с собой, забирала домой, приезжала на работу с малышами». Как выходили новорождённых мангустов в Минском зоопарке
Как зоотехник выходила трех мангустов в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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