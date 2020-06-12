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Вместо таблеток: 5 продуктов, которые укрепят вашу нервную систему
Источник материала: ОНТ
Стрессы, бессонница, неправильное питание и усталость негативно сказываются на состоянии нервной системы человека. Отсюда – раздраженность, беспокойство и частая смена настроения.
Чтобы привести нервы в порядок, следует включить в свой рацион продукты, которые помогут избавиться от тревожности и снять стресс.
Черника и голубика
В этих ягодах содержится вещество антоциан, которое улучшает связи между клетками нервной системы и замедляет процессы старения головного мозга.
Крупы
Перловка, пшено, гречка – прекрасный источник магния, фосфора и витаминов группы B. Эти вещества помогают восстановиться нервным волокнам.
Авокадо
Этот продукт содержит большое количество фолиевой кислоты, полезной для нервов. Также в авокадо много магния, который благотворно влияет на память, способность к обучению, внимание.
Бананы
В них есть необходимые для нормального функционирования нервной системы калий, магний и витамин B6. Кроме того, бананы содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке гормона радости серотонина.
Орехи
Они богаты полезными ненасыщенными жирными кислотами омега-3, при нехватке которых появляются постоянные колебания настроения, ухудшается сон и когнитивные способности.
ФОТО: pixabay.com
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Стрессы, бессонница, неправильное питание и усталость негативно сказываются на состоянии нервной системы человека. Отсюда – раздраженность, беспокойство и...
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