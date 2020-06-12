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Во Франции неизвестный убил человека в здании дворца правосудия

12.06.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В результате стрельбы во французском Ниме погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции неизвестный убил человека в здании дворца правосудия

Инцидент произошел в здании дворца правосудия. Прибывшие к месту происшествия правоохранители обнаружили тело в зале ожидания. Посетителей и сотрудников в срочном порядке эвакуировали.

Во Франции неизвестный убил человека в здании дворца правосудия

Взрывотехники проверяют все помещения суда на наличие бомб, которые, по версии полиции, мог заложить в здании стрелявший. Обстоятельства случившегося пока не раскрывают.

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Новости Франции. В результате стрельбы во французском Ниме погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в здании дворца...
 
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