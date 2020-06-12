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Во Франции неизвестный убил человека в здании дворца правосудия
Источник материала: СТВ
Новости Франции. В результате стрельбы во французском Ниме погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в здании дворца правосудия. Прибывшие к месту происшествия правоохранители обнаружили тело в зале ожидания. Посетителей и сотрудников в срочном порядке эвакуировали.
Взрывотехники проверяют все помещения суда на наличие бомб, которые, по версии полиции, мог заложить в здании стрелявший. Обстоятельства случившегося пока не раскрывают.
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Новости Франции. В результате стрельбы во французском Ниме погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в здании дворца...
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