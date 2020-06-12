«Человек имеет право стоять, говорить и слушать». В Гомеле рассматривали очередное дело Тихановского

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомельском областном суде состоялось заседание по еще одной апелляционной жалобе Сергея Тихановского, которую он подал еще в мае — когда после одного из административных процессов ему дали очередные 15 суток ареста за его стримы в Миорах и Солигорске. Сегодня Тихановский — уже обвиняемый по уголовному делу — снова участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО.



Фото: Елена Бычкова

19 мая суд Советского района Гомеля за митинги в Миорах и Солигорске осудил блогера на очередные 15 суток ареста. Тогда Сергей Тихановский подал апелляционную жалобу в суд высшей инстанции. Сегодня ее рассматривали в Гомельском областном суде.

Процесс вели посредством видеосвязи. С судьей Василием Бегуном и своим защитником Олегом Юрченко Тихановский общался из СИЗО № 1 через огромный монитор телевизора. Собравшиеся просили суд разрешить матери Тихановского развернуть монитор, чтобы она смогла увидеть сына, но судья не разрешил.



Мама Сергея Тихановского — в первом ряду. Фото: Елена Бычкова

В апелляции Тихановский указал, что никаких противоправных действий не совершал, а реализовывал конституционное право на свободу проведения массовых мероприятий, что, по его мнению, суд неверно истолковал закон и не принял во внимание Конституцию Беларуси. И просил постановление суда Советского района отменить.

Тихановский акцентировал, что Конституция и законы в стране не исполняются, нет свободы слова, свободы собраний, фабрикуются уголовные дела.

Судья прервал: «Прошу по делу, мы не касаемся того, что с вами происходит еще. Давайте по этому делу»

— Я судье [суда Советского района] объяснял, что интервью — это не митинг и не собрание граждан. Точно так в очереди в магазине люди разговаривают. Но тут даже очереди не было. Хотя по Конституции мы можем собираться.

В своем выступлении адвокат Сергея Олег Юрченко также обратил внимание, что в судебном постановлении неверно интерпретируются события в Миорах и Солигорске.

— Суд приводит понятие «митинг». В процессе 19 мая были отсмотрены видео — никакого митинга там не было, было интервью. Человек свои мысли и «болячки» Сергею свободно высказывал. Почему суд посчитал, что это является «способом завуалирования» массового мероприятия? Люди имеют право свободно перемещаться, находиться в любом месте, стоять, говорить и слушать. Сотрудник милиции вон [на видео] с пакетом выходил из магазина — даже он не обратил на этот так называемый «митинг» внимания. Тем не менее, суд считает, что Тихановский должен был получить специальное разрешение. Какое разрешение, если митинга не было?

Суд вынес решение: оставить апелляцию Тихановского без удовлетворения.

Друзья и родные провели судью выкриками «Позор».