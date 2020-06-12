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Класковский: Ну, о презумпции невиновности смешно и заикаться

12.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для официального лидера Банкир — несомненный преступник, «негодяй».


Виктор Бабарико и Александр Лукашенко. Коллаж: Радыё Свабода

Ну, о презумпции невиновности смешно и заикаться. Для официального лидера Банкир — несомненный преступник, «негодяй».

Однако станут ли прямо сейчас делать его фигурантом уголовного дела, чтобы «закрыть», начисто выключить из игры, не регистрировать кандидатом?

Не факт. У Лукашенко прозвучало:

«И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой лукашенковской диктатуре он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это всё надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем».


То есть не исключен вариант, что зарегистрируют, но устроят мощнейшую кампанию дискредитации вкупе с морально-психологическим давлением на команду Банкира.

И тогда выведенные в итоге Центризбиркомом 5-6% за Бабарико власти легко объяснят тем, что народ-де не проголосовал за «негодяя».

Впрочем, вероятно, что вождь пока просто не определился со сценарием. И вовсе не исключено, что для надежности может быть задействован все же простой вариант: «закрыть».
 
 
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Для официального лидера Банкир — несомненный преступник, «негодяй».
 
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