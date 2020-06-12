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Работа из дома: как войти в рутину и не отвлекаться

12.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди по-разному восприняли вынужденный переход на удаленную работу.

Работа из дома: как войти в рутину и не отвлекаться
Для одной части сотрудников удаленка стала подарком, а для других наказанием, пишет belnovosti.by

О том, как работать на удаленке, рассказывает эксперт новостного портала БелНовости квалифицированный инвестор Александр Воронков.

Как же создать вокруг себя рабочую атмосферу?

Первое, что нужно сделать — убедиться в наличии всех технических составляющих рабочего процесса. Как правило, для работы нужен компьютер и стабильный интернет. Обычно руководство идет навстречу в решении проблем с оснащением.

Но нужно быть готовым решать проблемы самостоятельно. Необходимо выделить рабочую зону в доме. Даже угол стола подойдет. Главное, чтобы он ассоциировался с рабочим процессом. Нужно убрать из зоны видимости все, что может вас отвлечь.

Идеально, если под офис можно отвести отдельное помещение. Так и членам семьи будет проще воспринимать ваш новый рабочий режим.


Очень важно соблюдать распорядок дня. Согласно статистике, многие сотрудники на удаленке стали начинать рабочий день раньше, а заканчивать позже. Это объясняется элементарной скукой. Тем не менее, нужно понимать 2 вещи.

Во-первых, когда изоляция кончится, придется возвращаться в офис. И восстановить режим труда и отдыха будет сложно. А во-вторых, сбой физиологических ритмов элементарно приводит к проблемам со здоровьем в будущем.

Нужно избегать авралов и цейтнотов. Как этого достичь?

Заканчивать рабочий день нужно подведением итогов и планированием дел. Таким образом очень удобно отслеживать результаты проделанной работы и распределять время для последующих задач.

Для этого отлично подходят различные планеры, в том числе электронные. Наглядное восприятие очень мотивирует на взятие новых вершин.

Чтобы работа не навевала тоску и не превратила собственный дом в отвратительное место, нужно давать себе отдых. Для этого нужно определить временной промежуток, по прошествии которого, обязательно делать паузу.

Пауза тоже должна быть четко регламентированной. Например, очень продуктивным считается алгоритм: 45 рабочих минут-15 минут отдыха. 

Следующий по списку аспект, но не по важности-правильное восприятие вашего рабочего процесса членами семьи. Особенно сложно объяснить новый порядок маленьким детям. Здесь нужно искать золотую середину и подстраиваться под ситуацию. 

Если связь с начальством и коллегами не осуществляется по телефону, то лучше перевести свой гаджет в беззвучный режим на время работы. Так вы сэкономите время на ненужных разговорах. 


На время видеоконференций с руководством и коллегами нужно организовать тишину. Также требуется уделить внимание внешнему виду. Никто не захочет смотреть на бигуди и старый халат.

Как и всё новое, удаленный режим работы может сбить с толку. Если правильно подойти к организации рабочего процесса, то эффективность и производительность труда может вырасти, а желание возвращаться в офис пропасть.
 
 
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Люди по-разному восприняли вынужденный переход на удаленную работу.
 
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