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Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что следующим будет он

13.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претендент на президентское кресло, один из лидров предвыборной гонки, согласно независимым опросам, Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что после Бабарико правоохранительные органы придут за ним.




Политологи сходятся во мнении, что то, чем сейчас занимается власть имеет два объяснения:

1. Попытка дискредитации оппонентов, которые явно популярнее действующего президента

2. Меодом шантажа и запугивания вынуждает Бабарико и Цепкало сняться с выборов, чтобы вернуть кампанию в проверенное русло.

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Претендент на президентское кресло, один из лидров предвыборной гонки, согласно независимым опросам, Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что после...
 
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