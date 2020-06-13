Если, то, иначе... Что делать, когда надвигается гроза (да, советы тем, кто не знает)

Источник материала: Виртуальный Брест

Грозы летом особенно сильные. Летняя гроза – это раскатистый гром и сверкающие молнии. Гроза летом завораживает и увлекает своей неведомой природной мощью. Чтобы избежать последствий летней грозы, необходимо знать, как вести себя.





Всё чаще становиться известны факты пожара и гибели людей произошедших в результате удара молнии в период грозы. А ведь человеческих жертв, возможно, избежать, если бы люди знали и соблюдали основные правила поведения во время грозы.

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям рекомендует:

Если гроза застала Вас в квартире, доме:

- не выходите из дома, закройте окна и двери, позаботьтесь, чтобы не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию;

- не топите печку, так как дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон и дверей, не располагайтесь у стены, рядом с которой растёт высокое дерево;

- отключите от сети радио и телевизоры, не пользуйтесь электроприборами и телефоном.

Если гроза застала во время прогулки, лучше спрятаться в ближайшем здании. При поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом. Не стоит прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями, находиться на возвышенностях и открытых местах, вблизи металлических или сетчатых оград, заземления молниеотвода.

Если непогода застала вас во время поездки на машине, продолжать движение во время грозы не рекомендуется. Необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.

Любителям купаться и рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от водоёма. Не вздумайте искать укрытие в пойменных кустах! Если вокруг чистое поле, нужно как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась) добраться до ближайшего леса или до деревни. При этом стараться обходить стороной, метрах в двухстах, отдельно стоящие деревья и прочие высокие предметы.

Отдельно нужно сказать о шаровой молнии, никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Поэтому при встрече с ней нужно сохранять спокойствие и прекратить малейшие движения, потому что возникающий поток воздуха потянет её за собой, а при соприкосновении с чем-либо она взрывается.

Данные рекомендации помогут вам избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье себе и своим близким, но если все-таки Вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните 101 или 112!