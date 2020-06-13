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Если, то, иначе... Что делать, когда надвигается гроза (да, советы тем, кто не знает)

13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Грозы летом особенно сильные. Летняя гроза – это раскатистый гром и сверкающие молнии. Гроза летом завораживает и увлекает своей неведомой природной мощью. Чтобы избежать последствий летней грозы, необходимо знать, как вести себя.

Если, то, иначе... Что делать, когда надвигается гроза (да, советы тем, кто не знает)

Всё чаще становиться известны факты пожара и гибели людей произошедших в результате удара молнии в период грозы. А ведь человеческих жертв, возможно, избежать, если бы люди знали и соблюдали основные правила поведения во время грозы.

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям рекомендует:

Если гроза застала Вас в квартире, доме:

- не выходите из дома, закройте окна и двери, позаботьтесь, чтобы не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию;

- не топите печку, так как дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон и дверей, не располагайтесь у стены, рядом с которой растёт высокое дерево;

- отключите от сети радио и телевизоры, не пользуйтесь электроприборами и телефоном.

Если гроза застала во время прогулки, лучше спрятаться в ближайшем здании. При поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом. Не стоит прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями, находиться на возвышенностях и открытых местах, вблизи металлических или сетчатых оград, заземления молниеотвода.

Если непогода застала вас во время поездки на машине, продолжать движение во время грозы не рекомендуется. Необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.

Любителям купаться и рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от водоёма. Не вздумайте искать укрытие в пойменных кустах! Если вокруг чистое поле, нужно как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась) добраться до ближайшего леса или до деревни. При этом стараться обходить стороной, метрах в двухстах, отдельно стоящие деревья и прочие высокие предметы.

Отдельно нужно сказать о шаровой молнии, никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Поэтому при встрече с ней нужно сохранять спокойствие и прекратить малейшие движения, потому что возникающий поток воздуха потянет её за собой, а при соприкосновении с чем-либо она взрывается.

Данные рекомендации помогут вам избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье себе и своим близким, но если все-таки Вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните 101 или 112!

 
 
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  Грозы летом особенно сильные. Летняя гроза – это раскатистый гром и сверкающие молнии. Гроза летом завораживает и увлекает своей неведомой природной мощью....
 
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