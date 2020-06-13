В Бресте разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде

Источник материала: Виртуальный Брест

11 июня 2020 года с целью профилактики предупреждения несчастных случаев на воде, в рамках республиканской акции "Летний патруль" и "Безопасность в наших руках", члены молодежного отряда охраны правопорядка Ленинского района г. Бреста разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде с последующей раздачей наглядных материалов.







Старт данной акции ежегодно приходится на 1 июня и длится до конца августа.