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В Бресте разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде

13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

11 июня 2020 года с целью профилактики предупреждения несчастных случаев на воде, в рамках республиканской акции "Летний патруль" и "Безопасность в наших руках", члены молодежного отряда охраны правопорядка Ленинского района г. Бреста разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде с последующей раздачей наглядных материалов.

В Бресте разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде


Старт данной акции ежегодно приходится на 1 июня и длится до конца августа.

В Бресте разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде В Бресте разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде

В Бресте разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде

 
Теги: Брест
 
 
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  11 июня 2020 года с целью профилактики предупреждения несчастных случаев на воде, в рамках республиканской акции "Летний патруль" и "Безопасность в наших руках",...
 
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