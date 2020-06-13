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В Бресте разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде
13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
11 июня 2020 года с целью профилактики предупреждения несчастных случаев на воде, в рамках республиканской акции "Летний патруль" и "Безопасность в наших руках", члены молодежного отряда охраны правопорядка Ленинского района г. Бреста разъясняли отдыхающим гражданам правила безопасного поведения на воде с последующей раздачей наглядных материалов.
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11 июня 2020 года с целью профилактики предупреждения несчастных случаев на воде, в рамках республиканской акции "Летний патруль" и "Безопасность в наших руках",...
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