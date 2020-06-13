Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Источник материала: Виртуальный Брест

Какой мастер не мечтает о своем идеальном уголке, где можно воплощать свои идеи и мечты? Мастерская брестчанки Ольги Осмоловской – сказочное место, где «живут» многочисленные баночки-скляночки, горшочки, корзинки, бутылочки… Все предметы находятся на своих местах и создают творческую атмосферу, помогая мастерице делать то, что ей нравится, – создавать натуральную косметику под брендом «Irmera». По профессии наша героиня не химик, не косметолог, не биолог, но с растениями уже давно на «ты».





Учеба и рыцарский клуб

Оля Осмоловская, или Ирмера, как она себя называет, родилась в городе Сморгонь Гродненской области. Затем ее семья переехала в Барановичи. По специальности девушка экономист: училась в Барановичском государственном университете. «Я всегда была творческим человеком. Но поступила на экономический, потому что настояли родители, мол, творческие профессии – это несерьезно. Но в итоге, как бы им ни хотелось, всё равно я пришла к тому, к чему тянет и к чему лежит душа», – отмечает собеседница. Работала сначала в Барановичах на заводе на поставке запчастей, затем в Бресте в швейной фирме на поставке тканей, потом – в ОАО «Брестлифт».





Еще в университетские времена Оля стала участницей рыцарского клуба. Пару раз девушка приходила туда, чтобы посмотреть, что там происходит. «И как-то все закрутилось-завертелось, в итоге – втянулась. Сейчас я участница Брестского рыцарского клуба «Terra Teutonica». Мы с ребятами ездим в соседние страны на различные рыцарские фестивали. Во время одной из таких поездок, а именно в Луцкий замок, мы с моим будущим мужем, тоже участником рыцарского клуба, поняли, что хотим быть вместе», – вспоминает наша героиня.

«Лишних знаний не бывает»

Осознанная любовь ко всему экологическому, натуральному к Оле пришла именно из рыцарского клуба.

– Там мы используем натуральные ткани, различные натуральные средства и т.д. Я стала интересоваться, например, чем раньше красили ткани, вышла на натуральное крашение. Много читала о том, какие травы раньше использовались, чтобы цвет не вымывался. Какие средства применяли для ухода за волосами, за телом… Постепенно всё больше углублялась в эту тематику. К тому же лишних знаний не бывает, – говорит собеседница.

В свое время Оля с удовольствием стреляла из лука, но из-за травмы руки пришлось оставить это занятие. Лук до сих пор стоит дома и служит украшением интерьера.

– Изготовлением натуральной косметики я занялась лет пять назад. Начинала с обычного бальзама для губ, который делала для себя. Свой продукт никому не показывала, никуда не выкладывала. Считала, что всё это не серьезно, что бальзам никому не понравится, – рассказывает мастерица.





Потом Оля все же решила дать косметическое средство подружкам на пробу. Они убедили ее начать выкладывать фото продукции в соцсети. Наша героиня все глубже и глубже погружалась в тему, экспериментировала с различными компонентами, которые сама собирала, изучала ингредиенты и их взаимодействие друг с другом. В итоге сейчас Оля Осмоловская изготавливает бальзамы для губ, крема, убтаны (порошки для очищения, питания кожи), крема-дезодоранты, массажные свечи, гидролаты, мацераты (масляные настои), твердые шампуни.





Всю косметику девушка делает вручную. Этот трудоемкий процесс схож с приготовлением блюда. Можно купить готовую еду в магазине, а можно приготовить самой – и по вкусу она будет совершенно разная. Так и с косметикой: в ее создание Ольга вкладывает частичку своей души.





– Для косметики я использую только натуральные ингредиенты. Кое-какие растения выращиваю на даче – лаванду, мяту, мелиссу, шалфей, тимьян… В лесу собираю хвою, сосновые почки, шишки, на лугах и болотах – дикие растения. Использую также вишневый, малиновый лист, сушеные ягоды, цветы васильков, жасмина, сирени, дикой сливы, лепестки роз и многое-многое другое, – говорит Ольга.





Она признается: когда была маленькой, с удовольствием ходила с бабушкой собирать различные травы, в том числе и лечебные. Из них делали настои, чаи, мази.

Некоторые эфирные масла Ольга делает сама. Чтобы порадовать любимую супругу, муж Оли подарил ей небольшой медный аппарат, с помощью похожего средневековые алхимики получали эфирные масла, изготавливали духи. «Какие-то растения лучше отдают масла, например, лаванда, хвоя, сирень, а некоторые – хуже», – делится собеседница.





Для изготовления свечей Ирмера использует воск, которым она уж точно обеспечена: у родителей – улей, также пчел держит и дядя девушки.

Срок годности натуральной косметики зависит от компонентов, которые в нее входят, говорит Оля. Если продукт сделан, к примеру, на основе кокосового масла, то, считается, что косметика может храниться по его сроку годности. Гидролаты (цветочная вода) хранятся до двух лет.





Помимо косметики, девушка делает ароматные чаи и душистые специи. Ингредиенты – только натуральные, выращенные на даче или же собранные собственными руками в скрытых от посторонних глаз уголках природы.





Оля отмечает, что при наличии подобного хобби, как у нее, пригодятся знания по химии, биологии: «В наше время важно заниматься и самообразованием. Я понимаю, что, возможно, мне не хватает каких-либо знаний, поэтому обращаюсь за консультациями. Например, моя подруга, биолог-генетик, работает косметологом. По некоторым вопросам с ней консультируюсь. Но в целом, когда этим уже долго занимаешься, начинаешь понимать все больше и больше. Всё приходит с опытом», – подмечает девушка.

Мастер на все руки

Оля Осмоловская – творческая натура, деятельность которой не ограничивается только созданием натуральной косметики и участием в исторических реконструкциях. Ирмера также шьет сумки, шопперы, косметички на природную тематику. Рисунки на ткань мастерица наносит при помощи одной из самых старинных техник росписи ткани – техники набойки. Особенность ее в том, что изображение выполняется при помощи деревянной доски с рельефом (печать штампом). Увлечение этой техникой тоже пошло из рыцарского клуба. В Средневековье люди использовали ткани с набитыми таким способом рисунками.





А еще Ольга пишет стихи – о природе, свободе, самопознании, философские... «Не хочется себя ограничивать каким-то одним видом творчества: если могу, хочу, то почему бы и нет? Я делаю то, что мне нравится. Когда что-то делаешь не потому, что нужно, а потому, что нравится, то делается это легко и непринужденно», – говорит собеседница.

Муж+дети+я=семья

– Мы с мужем – творческая семья ремесленников, хоть у него есть основная работа. Я же то, чем занимаюсь, не разделяю на хобби либо основную деятельность. Делаю то, что мне нравится. Идеальный вариант – когда работа становится творчеством и ты делаешь ее с удовольствием, – говорит Ольга. – Да и дети привыкли уже, что я постоянно в творчестве.





Собеседница отмечает, что иногда и у нее бывает апатия: надо что-то делать, но не хочется. Тогда Оля берет велосипед и едет по экотропе «Дорога жизни», чтобы побыть наедине с природой. К тому же не очень давно девушка отучилась в школе бердвотчера, поэтому все чаще прислушивается к птицам. «Мне нравится всё естественное, живое, и идет это с самого детства. У бабушки дом стоял в очень красивом месте – на Новогрудской возвышенности. Там очень красивые холмы, речка, лес, да и вообще – природа. Ты понимаешь, что всё прекрасное вокруг, его не надо далеко искать, главное – уметь замечать. Зачастую в повседневной рутине перестаешь видеть красоту вокруг, а она – рядом», – философствует мастерица.

«Я – Ирмера»

В Бресте в последнее время появляется все больше и больше ремесленников, но наша героиня говорит, что не боится конкуренции.

– Каждый делает то, что ему нравится и всё равно у всех получаются разные вещи. Нельзя на сто процентов повторить чужую работу. Это, к примеру, как печь хлеб по одному рецепту: всё равно у каждой хозяйки он выйдет разный. Сейчас не то время, когда ты продаешь товар, тебя находят покупатели, которые с тобой на одной волне. Есть постоянные клиенты, заказывающие продукцию только у меня. Есть друзья-ремесленники: например, одна девочка, зная, что я люблю керамику, часто для меня что-то изготавливает. Я понимаю, что есть тысячи других ремесленников, которые делают керамические чашки, но если мне нравится человек и то, что он делает, то выберу его, – говорит Ольга.

Почему нашу героиню называют Ирмерой, девушка объясняет так: «Это мое имя в рыцарском клубе. Как только я пришла туда, мне дали список имен и сказали: «Выбирай. Здесь у каждого другое имя». Имя Ирмера очень хорошо ко мне прикрепилось… Многие, увидев его, думают, что зовут меня Ирина, но я Ольга», – смеется собеседница.

Только хороший настрой

Рукодельница всё старается делать в хорошем настроении и под музыку. Однажды она пыталась сделать косметику, когда была не в настроении – ничего хорошего не вышло. Поэтому позитивный посыл очень важен, как и рабочее место.

– Уголок, где творю, это наш балкон, он утепленный и переделанный в мастерскую. Он же – оранжерея. Одна половина мастерской моя, вторая – мужа, – рассказывает собеседница. – Каждая баночка-скляночка или коряга нашла место на моих полках. Многие знакомые дарят атмосферные предметы для моей мастерской. Некоторые антуражные вещи можно найти на барахолках. Мне нравятся предметы с историей, с изюминкой, с энергетикой, особенно – авторские.

Мой балкон можно узнать сразу, потому что он полностью заставлен многочисленными цветами. Также там находится елка, катальпа, две пихты и двадцать пять веточек ив. Я хочу, чтобы растения немного подросли. Потом высажу где-нибудь. А на даче у меня на доращивании находятся пятьдесят кедров, которые тоже скоро планирую высадить. Хочется оставить после себя дерево.

У Ольги двое детей. Муж поддерживает девушку в ее творчестве, относится с пониманием. Многие вещи супруги делают сообща. «Мой муж – это мой помощник, единомышленник. Классно, когда рядом с тобой понимающий человек», – отмечает Оля.

И о мечтах…

Наша героиня мечтает о просторном светлом доме с большими окнами, где можно было бы сделать огромную мастерскую. Чтобы он стоял на участке как минимум в гектар и где она смогла бы выращивать различные травы, цветы. А рядом чтобы был лес… «Даже если бы у меня был миллион долларов, я все равно продолжала бы заниматься тем, чем занимаюсь, – подчеркивает Оля Осмоловская. – Просто увеличила бы масштабы».