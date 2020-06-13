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Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Какой мастер не мечтает о своем идеальном уголке, где можно воплощать свои идеи и мечты? Мастерская брестчанки Ольги Осмоловской – сказочное место, где «живут» многочисленные баночки-скляночки, горшочки, корзинки, бутылочки… Все предметы находятся на своих местах и создают творческую атмосферу, помогая мастерице делать то, что ей нравится, – создавать натуральную косметику под брендом «Irmera». По профессии наша героиня не химик, не косметолог, не биолог, но с растениями уже давно на «ты».

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Учеба и рыцарский клуб

Оля Осмоловская, или Ирмера, как она себя называет, родилась в городе Сморгонь Гродненской области. Затем ее семья переехала в Барановичи. По специальности девушка экономист: училась в Барановичском государственном университете. «Я всегда была творческим человеком. Но поступила на экономический, потому что настояли родители, мол, творческие профессии – это несерьезно. Но в итоге, как бы им ни хотелось, всё равно я пришла к тому, к чему тянет и к чему лежит душа», – отмечает собеседница. Работала сначала в Барановичах на заводе на поставке запчастей, затем в Бресте в швейной фирме на поставке тканей, потом – в ОАО «Брестлифт».

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Еще в университетские времена Оля стала участницей рыцарского клуба. Пару раз девушка приходила туда, чтобы посмотреть, что там происходит. «И как-то все закрутилось-завертелось, в итоге – втянулась. Сейчас я участница Брестского рыцарского клуба «Terra Teutonica». Мы с ребятами ездим в соседние страны на различные рыцарские фестивали. Во время одной из таких поездок, а именно в Луцкий замок, мы с моим будущим мужем, тоже участником рыцарского клуба, поняли, что хотим быть вместе», – вспоминает наша героиня.

«Лишних знаний не бывает»

Осознанная любовь ко всему экологическому, натуральному к Оле пришла именно из рыцарского клуба.

– Там мы используем натуральные ткани, различные натуральные средства и т.д. Я стала интересоваться, например, чем раньше красили ткани, вышла на натуральное крашение. Много читала о том, какие травы раньше использовались, чтобы цвет не вымывался. Какие средства применяли для ухода за волосами, за телом… Постепенно всё больше углублялась в эту тематику. К тому же лишних знаний не бывает, – говорит собеседница.

В свое время Оля с удовольствием стреляла из лука, но из-за травмы руки пришлось оставить это занятие. Лук до сих пор стоит дома и служит украшением интерьера.

– Изготовлением натуральной косметики я занялась лет пять назад. Начинала с обычного бальзама для губ, который делала для себя. Свой продукт никому не показывала, никуда не выкладывала. Считала, что всё это не серьезно, что бальзам никому не понравится, – рассказывает мастерица.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Потом Оля все же решила дать косметическое средство подружкам на пробу. Они убедили ее начать выкладывать фото продукции в соцсети. Наша героиня все глубже и глубже погружалась в тему, экспериментировала с различными компонентами, которые сама собирала, изучала ингредиенты и их взаимодействие друг с другом. В итоге сейчас Оля Осмоловская изготавливает бальзамы для губ, крема, убтаны (порошки для очищения, питания кожи), крема-дезодоранты, массажные свечи, гидролаты, мацераты (масляные настои), твердые шампуни.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Всю косметику девушка делает вручную. Этот трудоемкий процесс схож с приготовлением блюда. Можно купить готовую еду в магазине, а можно приготовить самой – и по вкусу она будет совершенно разная. Так и с косметикой: в ее создание Ольга вкладывает частичку своей души.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

– Для косметики я использую только натуральные ингредиенты. Кое-какие растения выращиваю на даче – лаванду, мяту, мелиссу, шалфей, тимьян… В лесу собираю хвою, сосновые почки, шишки, на лугах и болотах – дикие растения. Использую также вишневый, малиновый лист, сушеные ягоды, цветы васильков, жасмина, сирени, дикой сливы, лепестки роз и многое-многое другое, – говорит Ольга.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Она признается: когда была маленькой, с удовольствием ходила с бабушкой собирать различные травы, в том числе и лечебные. Из них делали настои, чаи, мази.

Некоторые эфирные масла Ольга делает сама. Чтобы порадовать любимую супругу, муж Оли подарил ей небольшой медный аппарат, с помощью похожего средневековые алхимики получали эфирные масла, изготавливали духи. «Какие-то растения лучше отдают масла, например, лаванда, хвоя, сирень, а некоторые – хуже», – делится собеседница.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Для изготовления свечей Ирмера использует воск, которым она уж точно обеспечена: у родителей – улей, также пчел держит и дядя девушки.

Срок годности натуральной косметики зависит от компонентов, которые в нее входят, говорит Оля. Если продукт сделан, к примеру, на основе кокосового масла, то, считается, что косметика может храниться по его сроку годности. Гидролаты (цветочная вода) хранятся до двух лет.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Помимо косметики, девушка делает ароматные чаи и душистые специи. Ингредиенты – только натуральные, выращенные на даче или же собранные собственными руками в скрытых от посторонних глаз уголках природы.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Оля отмечает, что при наличии подобного хобби, как у нее, пригодятся знания по химии, биологии: «В наше время важно заниматься и самообразованием. Я понимаю, что, возможно, мне не хватает каких-либо знаний, поэтому обращаюсь за консультациями. Например, моя подруга, биолог-генетик, работает косметологом. По некоторым вопросам с ней консультируюсь. Но в целом, когда этим уже долго занимаешься, начинаешь понимать все больше и больше. Всё приходит с опытом», – подмечает девушка.

Мастер на все руки

Оля Осмоловская – творческая натура, деятельность которой не ограничивается только созданием натуральной косметики и участием в исторических реконструкциях. Ирмера также шьет сумки, шопперы, косметички на природную тематику. Рисунки на ткань мастерица наносит при помощи одной из самых старинных техник росписи ткани – техники набойки. Особенность ее в том, что изображение выполняется при помощи деревянной доски с рельефом (печать штампом). Увлечение этой техникой тоже пошло из рыцарского клуба. В Средневековье люди использовали ткани с набитыми таким способом рисунками.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

А еще Ольга пишет стихи – о природе, свободе, самопознании, философские... «Не хочется себя ограничивать каким-то одним видом творчества: если могу, хочу, то почему бы и нет? Я делаю то, что мне нравится. Когда что-то делаешь не потому, что нужно, а потому, что нравится, то делается это легко и непринужденно», – говорит собеседница.

Муж+дети+я=семья

– Мы с мужем – творческая семья ремесленников, хоть у него есть основная работа. Я же то, чем занимаюсь, не разделяю на хобби либо основную деятельность. Делаю то, что мне нравится. Идеальный вариант – когда работа становится творчеством и ты делаешь ее с удовольствием, – говорит Ольга. – Да и дети привыкли уже, что я постоянно в творчестве.

Брестчанка создает натуральную косметику под собственным брендом

Собеседница отмечает, что иногда и у нее бывает апатия: надо что-то делать, но не хочется. Тогда Оля берет велосипед и едет по экотропе «Дорога жизни», чтобы побыть наедине с природой. К тому же не очень давно девушка отучилась в школе бердвотчера, поэтому все чаще прислушивается к птицам. «Мне нравится всё естественное, живое, и идет это с самого детства. У бабушки дом стоял в очень красивом месте – на Новогрудской возвышенности. Там очень красивые холмы, речка, лес, да и вообще – природа. Ты понимаешь, что всё прекрасное вокруг, его не надо далеко искать, главное – уметь замечать. Зачастую в повседневной рутине перестаешь видеть красоту вокруг, а она – рядом», – философствует мастерица.

«Я – Ирмера»

В Бресте в последнее время появляется все больше и больше ремесленников, но наша героиня говорит, что не боится конкуренции.

– Каждый делает то, что ему нравится и всё равно у всех получаются разные вещи. Нельзя на сто процентов повторить чужую работу. Это, к примеру, как печь хлеб по одному рецепту: всё равно у каждой хозяйки он выйдет разный. Сейчас не то время, когда ты продаешь товар, тебя находят покупатели, которые с тобой на одной волне. Есть постоянные клиенты, заказывающие продукцию только у меня. Есть друзья-ремесленники: например, одна девочка, зная, что я люблю керамику, часто для меня что-то изготавливает. Я понимаю, что есть тысячи других ремесленников, которые делают керамические чашки, но если мне нравится человек и то, что он делает, то выберу его, – говорит Ольга.

Почему нашу героиню называют Ирмерой, девушка объясняет так: «Это мое имя в рыцарском клубе. Как только я пришла туда, мне дали список имен и сказали: «Выбирай. Здесь у каждого другое имя». Имя Ирмера очень хорошо ко мне прикрепилось… Многие, увидев его, думают, что зовут меня Ирина, но я Ольга», – смеется собеседница.

Только хороший настрой

Рукодельница всё старается делать в хорошем настроении и под музыку. Однажды она пыталась сделать косметику, когда была не в настроении – ничего хорошего не вышло. Поэтому позитивный посыл очень важен, как и рабочее место.

– Уголок, где творю, это наш балкон, он утепленный и переделанный в мастерскую. Он же – оранжерея. Одна половина мастерской моя, вторая – мужа, – рассказывает собеседница. – Каждая баночка-скляночка или коряга нашла место на моих полках. Многие знакомые дарят атмосферные предметы для моей мастерской. Некоторые антуражные вещи можно найти на барахолках. Мне нравятся предметы с историей, с изюминкой, с энергетикой, особенно – авторские.

Мой балкон можно узнать сразу, потому что он полностью заставлен многочисленными цветами. Также там находится елка, катальпа, две пихты и двадцать пять веточек ив. Я хочу, чтобы растения немного подросли. Потом высажу где-нибудь. А на даче у меня на доращивании находятся пятьдесят кедров, которые тоже скоро планирую высадить. Хочется оставить после себя дерево.

У Ольги двое детей. Муж поддерживает девушку в ее творчестве, относится с пониманием. Многие вещи супруги делают сообща. «Мой муж – это мой помощник, единомышленник. Классно, когда рядом с тобой понимающий человек», – отмечает Оля.

И о мечтах…

Наша героиня мечтает о просторном светлом доме с большими окнами, где можно было бы сделать огромную мастерскую. Чтобы он стоял на участке как минимум в гектар и где она смогла бы выращивать различные травы, цветы. А рядом чтобы был лес… «Даже если бы у меня был миллион долларов, я все равно продолжала бы заниматься тем, чем занимаюсь, – подчеркивает Оля Осмоловская. – Просто увеличила бы масштабы».

 
Теги: Брест
 
 
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  Какой мастер не мечтает о своем идеальном уголке, где можно воплощать свои идеи и мечты? Мастерская брестчанки Ольги Осмоловской – сказочное место, где «живут»...
 
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