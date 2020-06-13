ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты

13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» проводит с 15.06.2020 лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени на платной основе.

В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты

Исследования проводятся для граждан, выезжающих за пределы Республики Беларусь в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19 (выезд на работу, служебную командировку, постоянное место жительства, лечение, похороны, студентам (абитуриентам), выезжающим на учебу).

Для забора материала и проведения исследований представляются:

- заявление;

- копия паспорта (стр.25,31,33), по которому будет осуществляться выезд;

- копия командировочного удостоверения, путевки на лечение, либо другого документа, подтверждающего необходимость выезда (на русском языке с официальным переводом);

- авиа- или железнодорожные билеты.

Предварительная запись для забора материала осуществляется по телефону 8 (0162) 20 75 92 в понедельник-пятницу с 09 00 до 13 00.

Забор материала производится только по предварительной записи.

Прием документов и выдача счета на оплату осуществляется по адресу г. Брест, пл. Свободы, 9 (3-й этаж) кабинет «Прием проб» с

08 15 до 12 00

Выдача результатов осуществляется при предъявлении паспорта и документа об оплате в кабинете № 5 (1-й этаж) с 14 00 до 16 00

Стоимость исследования для резидентов Республики Беларусь составляет 39,49 бел. рублей, для нерезидентов – 62,57 бел. рублей.

Оплата возможна через систему ЕРИП, в отделениях банка, через инфокиоск на р/с Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

расчётный счёт BY49 AKBB 3632 0000 0023 9100 0000 Ф-л100 БОУ АСБ «Беларусбанк» г.Брест, код AKBBBY21100 УНП 200050587 ОКПО 05562033

В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты

В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты

В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты
В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты

В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» проводит с 15.06.2020 лабораторное тестирование на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что следующим будет он
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика