В Бресте для выезда за границу можно сделать тест на наличие инфекции COVID-19. Нужны билеты

Источник материала: Виртуальный Брест

Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» проводит с 15.06.2020 лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени на платной основе.





Исследования проводятся для граждан, выезжающих за пределы Республики Беларусь в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19 (выезд на работу, служебную командировку, постоянное место жительства, лечение, похороны, студентам (абитуриентам), выезжающим на учебу).

Для забора материала и проведения исследований представляются:

- заявление;

- копия паспорта (стр.25,31,33), по которому будет осуществляться выезд;

- копия командировочного удостоверения, путевки на лечение, либо другого документа, подтверждающего необходимость выезда (на русском языке с официальным переводом);

- авиа- или железнодорожные билеты.

Предварительная запись для забора материала осуществляется по телефону 8 (0162) 20 75 92 в понедельник-пятницу с 09 00 до 13 00.

Забор материала производится только по предварительной записи.

Прием документов и выдача счета на оплату осуществляется по адресу г. Брест, пл. Свободы, 9 (3-й этаж) кабинет «Прием проб» с

08 15 до 12 00

Выдача результатов осуществляется при предъявлении паспорта и документа об оплате в кабинете № 5 (1-й этаж) с 14 00 до 16 00

Стоимость исследования для резидентов Республики Беларусь составляет 39,49 бел. рублей, для нерезидентов – 62,57 бел. рублей.

Оплата возможна через систему ЕРИП, в отделениях банка, через инфокиоск на р/с Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

расчётный счёт BY49 AKBB 3632 0000 0023 9100 0000 Ф-л100 БОУ АСБ «Беларусбанк» г.Брест, код AKBBBY21100 УНП 200050587 ОКПО 05562033