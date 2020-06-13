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В Минске продается квартира, где практически все - белое. Просят 115 тысяч долларов

13.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «Маяке Минска» за 115 тысяч долларов продается двухкомнатная квартира с очень светлым интерьером, где практически все — белое. Внимание на нее обратил телеграм-канал «Будни риелтора». Смотрите, как она выглядит.


Квартира находится на первом этаже в каркасно-блочном доме 2011 года постройки на улице Мстиславца, 1. Общая площадь жилья — 67 квадратных метров.

Все стены выровнены, поклеены обои, говорится в объявлении. Выглядит это дело вот так:









Цена квартиры — 115 тысяч долларов (1 711 долларов за квадратный метр).

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Теги: Минск
 
 
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