В Минске продается квартира, где практически все - белое. Просят 115 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В «Маяке Минска» за 115 тысяч долларов продается двухкомнатная квартира с очень светлым интерьером, где практически все — белое. Внимание на нее обратил телеграм-канал « Будни риелтора ». Смотрите, как она выглядит.





Квартира находится на первом этаже в каркасно-блочном доме 2011 года постройки на улице Мстиславца, 1. Общая площадь жилья — 67 квадратных метров.

Все стены выровнены, поклеены обои, говорится в объявлении. Выглядит это дело вот так:

































Цена квартиры — 115 тысяч долларов (1 711 долларов за квадратный метр).