Под Кобрином пьяный водитель сбил велосипедистку и оставил умирать. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Суд Кобринского района приговорил водителя, который в состоянии алкогольного опьянения тяжело травмировал велосипедистку и оставил умирать, к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Следствие установило, что нетрезвый водитель двигался по трассе Лепесы — Лесково — Береза, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил велосипедистку. После совершения ДТП, в результате которого потерпевшей были причинены тяжкие телесные повреждения, мужчина скрылся с места происшествия. В результате неоказания необходимой помощи женщина умерла.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК Беларуси) и в заведомом оставлении в опасности (ч. 3 ст. 159 УК Беларуси). По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний обвиняемого приговорили к лишению свободы в исправительной колонии в условиях общего режима на срок 6 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также мужчина оштрафован на 100 базовых величин (2700 рублей). В пользу дочери погибшей суд постановил взыскать с водителя материальное возмещение морального вреда в размере 5000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.