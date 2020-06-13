Xiaomi выпустила пауэрбанк на 30 000 мА·ч и раскрыла характеристики Redmi 9A

Источник материала: Tut.by

Китайская Xiaomi выпустила внешний аккумулятор на 30 000 мА·ч, а в Сети появились характеристики нового бюджетного Redmi 9A. Об этом сообщает издание GSMArena .





Пауэрбанк позволяет одновременно заряжать сразу три устройства и поддерживает двухстороннюю быструю зарядку. В активе четыре разъема — два обычных USB (работают на отдачу), micro-USB и USB Type-C. Максимальная выходная мощность составляет 18 Вт, входная — 24 Вт. На полное восполнение энергии самого устройства уходит 7,5 часа.

Цена аппарата в Китае — около 24 долларов. Когда пауэрбанк появится в продаже в других странах, пока не сообщается.

Зато в Сети появились характеристики Redmi 9A (внутреннее название M2006C3LG) — самого начального по цене устройства в линейке компании. Известно, что его оснастят встроенной батареей на 4900 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. По неподтвержденной информации, Redmi 9A получит процессор MediaTek Helio G35. Последний, правда, пока также не анонсирован.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi: